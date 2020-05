37-årige Daniel Christensen laver samfundskritisk arbejde i Sverige og Norge, og er derfor nødt til at flyve rundt i landene, selvom der er coronavirus.

Men da han fløj med SAS fra den lille lufthavn i byen Luleå i Sverige til Stockholm, rejste han i et helt proppet fly.

I afgangshallen var folk ellers gode til at holde afstand, men det kan jo være ligemeget, hvis man sidder i et helt fyldt fly efterfølgende:

»Der var sprit og folk holdt afstand i afgangshallen. Så synes jeg måske, at det er lidt pudseløjerligt, at man så sidder som sild i tønde i flyet i en time efterfølgende,« siger Daniel Christensen til B.T.

Daniel Christensen. Foto: Privatfoto Vis mere Daniel Christensen. Foto: Privatfoto

Han er heller ikke begejstret for den service, som SAS udviste i flyet, eller den service de har givet efterfølgende:

»Personalet i flyet havde mundbind på, og da jeg spurgte dem, om de havde nogle ekstra, svarede de, at de kun passede på sig selv. Efterfølgende har det bare været en sludder for en sladder, det der er kommet fra dem.«

Daniel Christensen tilføjer, at hans kollega, som også var med på turen, var enig i, at det var helt hen i vejret. Han undrer sig også over, at SAS ikke havde sat et større fly ind, når de nu kunne se, at flyet var helt proppet.

Daniel har selv familie helt tæt på, der er i risikogruppen, og derfor følte han sig ikke godt tilpas i det proppede fly:

Flykabinen i Daniels fly. Foto: Privatfoto - Daniel Christensen Vis mere Flykabinen i Daniels fly. Foto: Privatfoto - Daniel Christensen

»Jeg var nervøs og utryg. Min søn har lige fået fjernet en del af sin ene lunge, og min far har kun en nyre, så de er begge to i risikogruppen. Så i hverdagen tænker vi meget over, at vi skal være opmærksomme og passe på.«

»Men mit job gør, at jeg er nødt til at rejse. Derfor irriterer det mig, at SAS ikke gøre mere for at undgå smittespredning,« fortæller Daniel Christensen.

Den norske sundhedsstyrelse, FHI, kom ellers med en vejledning til flyselskaberne den 27. april, hvori de anbefalede, at det midterste sæde i flyene skulle være tomt, så der var afstand mellem passagererne.

TV2 Norge som også har bragt historien om Daniel Christensen, har fået pressechef i SAS, John Eckhoff, til at forholde sig til kritikken:

»Vi har nu besluttet at indsætte større fly på ruter, hvor mange passagerer er med. Derudover reducerer vi kapaciteten med en tredjedel, så det i fremtiden ikke er muligt at booke det midterste sæde, og vi flytter manuelt passagerer for at sprede dem,« siger Eckhoff tirsdag til TV2 Norge.