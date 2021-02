Der bliver bomstille i Rigshospitalets venteværelse, da Daniel Hugo Sørensen stiller spørgsmålet til lægen og sygeplejersken:

»Hvad er der så af hjælp til os, når vi går herfra?«

I rummet ved siden af ligger Daniel og kæresten Louises næsten ni måneder gamle datter Eira på en hospitalsseng.

Aftenen før havde de sagt godnat og lagt deres sunde og glade guldklump til at sove i lejligheden på Christianshavn i København.

Louise Jacobsen og kæresten Daniel Hugo Sørensen mistede deres baby, men fik ikke anden hjælp end tre pjecer fra hospitalet, da de stod chokerede og i stor sorg.

Men da de morgenen efter – 18. november 2020 – står op og går ind til deres lille datter, bliver de mødt af det, der er enhver forælders værste mareridt.

Eira har været ude for en ulykke i løbet af natten, og det københavnske par, der har baggrunde som kosmetisk sygeplejerske og filmkonsulent, gør, hvad de kan, for at få liv i deres datter.

Intet hjælper, og i en tilstand af chok må Daniel og Louise ringe 112 og fortælle, at deres datter er afgået ved døden.

En rum tid senere bliver de mødt af en sygeplejerske og en 'meget sød' læge på Rigshospitalet.

»De tager sig godt af os og spørger blandt andet, hvad vi har af netværk. Vi bliver også tilbudt at tale med en præst, og han er god at tale med,« fortæller Daniel Hugo Sørensen i dag.

Men så begynder parret også at mærke det, der skal vise sig at blive grunden til, at de i dag taler med B.T.

Daniel er nemlig – ligesom sin bedre halvdel – opløst af sorg og kan mærke, at samtalen med præsten ikke er nok, så han spørger:

»Hvad er der så af hjælp til os, når vi går herfra?«

Daniel og Louise siger farvel til Eira.

Og så bliver der stille. Parret kan mærke på lægen, sygeplejersken og præsten, at der ikke er meget at komme efter.

De får overrakt tre foldere fra forskellige landsforeninger og får at vide, at en socialrådgiver vil tage kontakt til dem.

Derudover er der også mulighed for at tale med en psykolog, der befinder sig fysisk på Rigshospitalet.

»Det er 100 meter fra, hvor Eira ligger, så jeg ved jo, at jeg ikke kommer til at klare at komme derind for at tale. Der er ingen hjælp ude i byen. Ingen, der kan komme hjem til os. Ingen hjælp til vores søn Vidar,« siger Louise Jacobsen.

Med tre foldere i tasken sætter forældreparret kursen hjem til lejligheden på Christianshavn med ét barn mindre, end de tog afsted med, og med deres verden vendt fuldstændig på hovedet.

Heldigvis – og det er med en tyk streg under 'heldigvis' – er Daniel og Louise begunstiget af et fantastisk netværk af venner, der kaster alt, de har i hænderne, for at hjælpe.

De gør nemlig alt det, som systemet ikke formår:

Undersøger, hvilken hjælp Daniel og Louise kan få. De klarer mange praktiske ting, som pludselig er blevet umulige at overskue for de ødelagte forældre. En ven flytter endda hele vejen fra London og ind hos den lille familie for at støtte dem.

Daniel sammen med Eira i 2020.

Med andre ord: Får hverdagen til at hænge sammen.

»Vores netværk griber os fuldstændig,« fortæller Louise.

For ellers var det meningen, at parret selv skulle finde hjælp og søge om alt fra sygeorlov til nødpasning af deres søn.

»Vi forstod ikke – og forstår stadig ikke – hvorfor der ikke er et bedre sikkerhedsnet i sådan en situation. Der bør være en kontaktperson, der bliver tilknyttet, og som kan hjælpe med alt,« siger Louise.

I dag er det helt præcist 100 dage siden, at parret mistede deres datter, og hverdagen er stadig svær at komme igennem.

I størstedelen af perioden har Louise grædt mange timer om dagen, og Daniel føler, at han går rundt i en parallelversion af sig selv.

»Jeg har først lige åbnet op for de sociale medier igen. Det er ekstremt hårdt bare at se små børn, så hvordan tror du, det er at se reklamer for 'Årgang 20'?« spørger Louise.

For nylig fik de overskud til at søge en krisepsykolog gennem Louises arbejde, og så er parret også begyndt at gå hos en familieterapeut, men sidstnævnte er for egen regning.

Men så har de også samlet mod til en anden vigtig ting for parret: At sætte fokus på den manglende hjælp.

»Når rockere forlader bandemiljøet, er der et sikkerhedsnet klar. Og hvis vores datter var død af kræft, var vi røget ind under en kræftpakke. Ja, selv da vi fik vores datter, ringede sundhedsplejersken et par dage efter og kom hjem til os. Men her? Der har der ingen hjælp været,« siger parret.

Derfor har de stillet et borgerforslag under titlen 'Hurtig og rigtig hjælp til familier ved spædbarnsdød!', der bare efter én dag på de sociale medier har fået 34.000 underskrifter.

Parret mener nemlig, at det er under al kritik, at de efter at have mistet deres datter blev ladt helt alene.

»Jeg tør slet ikke tænke på, hvor vi havde været, hvis ikke vi havde haft vores netværk. Og endnu værre: Hvad med dem, der ikke har det?« siger Louise.

Helt konkret foreslår de, at man får tilknyttet en person – eksempelvis en sundhedsplejerske – der kommer hjem til familien og hjælper dem med de praktiske ting, der er umulige at kapere med så voldsom en sorg.

»Jeg skulle selv sidde og google 'spædbarnsdød' for at få hjælp. Hvordan skulle man kunne klare det?« spørger Julie.

Louise og Daniel er ikke alene om at føle en mangel på hjælp efter at have mistet sit barn.

Landsforeningen Mistet Barn har eksisteret i over 35 år og hjulpet tusindvis af forældre i sorg, og dér er man helt bevidst om det manglende beredskab.

»Man har en forventning om, at der står et beredskab klar, når man går ud ad dørene på hospitalet, men det gør der ikke. Desværre,« siger Julie Hildebrandt-Hæsum Bender, der er formand i foreningen, og som selv mistede sin tiårige søn i 2017.

Hun understreger, at man allerede er i gang med at skaffe bedre rammer for forældrene, men at der stadig mangler meget.

»Vi kæmper for, at der skal komme en bedre hjælp til forældre, der mister et barn uanset barnets alder og dødsårsagen. Vi kigger især på, at der skal komme bedre tilbud til hele familien, og at det skal ske automatisk,« siger formanden.