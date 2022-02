Daniel Miechels var bare tre år, da hans far forsvandt ud af hans liv. Derfor er der i dag heller ikke mange minder tilbage fra de formende år af hans 26-årige liv.

Hverken gode eller dårlige.

»Jeg kan ikke huske noget som helst fra den tid eller årene efter,« fortæller Daniel Miechels til B.T.

Efter farens forsvinden og en længere anbringelse på et opholdssted, er det måske nok forståeligt, at Daniel Miechels ikke husker ret meget fra sin barndom, men det gør det ikke mindre svært, fortæller han.

»Jeg har savnet at have en faderfigur, som jeg har kunnet lære forskellige ting af. Det kan jeg tydeligt mærke på den måde, jeg bruger min svigerfar som en faderlig rollemodel i dag,« siger Daniel Miechels.

Han har blandt andet lært at barbere sig med en skraber og droppet barbermaskinen.

Hos svigerfaren har han også kunnet aflure madlavningstricks. Banale ting, men dog noget, som han ikke før har haft nogen til at lære sig.

Derfor er det også vigtigt for ham at finde sin far og på den måde forhåbentlig få et lille stykke af sin barndom tilbage.

»Og finde ud af om han er flink,« tilføjer Daniel Miechels.

Daniel Miechels husker ikke meget fra sin barnedom, hvor en stor del blev tilbragt på en dagtilbud. Foto: Privat Vis mere Daniel Miechels husker ikke meget fra sin barnedom, hvor en stor del blev tilbragt på en dagtilbud. Foto: Privat

En stor del af Daniel Miechels' eftersøgning, som han har sat i gang via sociale medier, bunder nemlig også i ønsket om at få lov til at danne sit eget indtryk af faren, så minderne om ham ikke længere alene skal bero sig på andres beskrivelser af ham.

»Og så vil vi gerne have børn på et tidspunkt, og hvis de kommer og spørger, hvor farfar er, så ved vi det jo slet ikke.«

Men først står et andet livskapitel i kalenderen. Nemlig dagen, hvor Daniel Miechels skal sige officielt ja til sin kæreste Ann-Sofie Nielsen, der er en stor støtte i eftersøgningen af hans far.

»Viser han sig at være en ordentlig mand, og kan jeg nå at lære ham at kende, så vil jeg da meget gerne have ham med.«

Daniel skal giftes med sin kæreste Ann-Sofie til sommer. Privatfoto Vis mere Daniel skal giftes med sin kæreste Ann-Sofie til sommer. Privatfoto

Brylluppet finder sted i slutningen af juli måned, så der er stadig tid at løbe på. Det er dog ikke mange oplysninger, som parret har om Daniels biologisk far.

Daniel Miechels bor i dag med sin kæreste lidt uden for Viborg, men hans opvækst foregik primært i Langeskov lidt uden for Odense.

»Vi har hørt, at han måske har boet i Skibhuskvarteret i Odense, men vi ved ikke, hvor han er nu,« fortæller Daniel Miechels, der også har en storebror på 30 år, som har samme far.

Parret har også hørt, at Daniels far skulle have skiftet efternavn.

Hans fornavn, Brian, skulle dog være det samme, som da Daniel blev født i 1996.

Har du viden, som du tror kan hjælpe Daniel i hans søgen, så er du velkommen til at skrive til tipodense@bt.dk, så sørger vi for at viderebringe oplysningerne.