Det ender sandsynligvis i en regning på 11.000 kroner i selvrisiko for Daniel Brüssow Jensin, at en mandlig bilist nægter at have kørt ind i hans bil.

»Det er for nemt at lyve, og jeg tænker, det er en tendens, at man er ligeglad med alle andre end sig selv. Det rager folk en skid, at de har lavet skade på andres ejendom,« siger han om situationen.

Den 40-årige konsulent tilhører et flertal af danske bilister, der efter en parkeringsskade oplever, at gerningsmanden bag stikker af uden at efterlade en seddel i forruden.

Ifølge en Yougov-undersøgelse foretaget for Samlino, har omkring halvdelen af alle danske bilister oplevet at komme ud til sin bil, der har fået en skade, mens den var parkeret - en såkaldt Bilka-bule.

Daniel Brüssow Jensin kom ud til sin Tesla, der havde fået en Bilka-bule blandt andet i form af en ødelagt kofanger, mens den stod til opladning. Privatfoto Vis mere Daniel Brüssow Jensin kom ud til sin Tesla, der havde fået en Bilka-bule blandt andet i form af en ødelagt kofanger, mens den stod til opladning. Privatfoto

Hele 86 procent af disse har selv skullet betale for reparation, fordi bilisten bag skaden er kørt fra gerningsstedet uden at stå til ansvar for sin fejl.

Det kender Daniel Brüssow Jensin kun alt for godt.

7. august gik han fra hjemmet i Horsens for at hente sin bil, der stod til opladning ved den nærliggende Bilka.

Desværre stod det hurtigt klart, at hans holdende Tesla var blevet ramt af en bil.



Ved et tilfælde ser den 40-årige far til tre, hvordan en kørende bilist, der beskrives som en ung mand omkring 25 år, kigger mod den parkeringsskadede Tesla. Da Daniel får øjenkontakt med ham, speeder han op og kører væk.

Efter et kort opkald til politiet, der ifølge Daniel Brüssow Jensin råder ham til at tage kontakt til personen i bilen, kører Daniel Brüssow Jensin efter den unge mand hele vejen til hans antagelige hjem.

Den unge mand er dog ikke meget for at snakke. Og han bliver aggressiv, da Daniel Brüssow Jensin vil fotografere mandens bil, som ser skadet ud efter hændelsen ved Bilka, lyder det.

»Da han kommer hjem i indkørslen, stiger han ud og vil bare gerne slås. Jeg skulle bare ‘fucke af,’ sagde han. Han ville ikke lade mig tage billeder af bilen, men jeg tog dem så fra fortovet,« siger Daniel Brüssow Jensin.

Har du prøvet at få en parkeringsskade på din bil, som ingen har taget ansvar for?

Billederne er sendt til forsikringen, men da den unge mand har nægtet overhovedet at have kørt bil den pågældende dag, forventer Daniel Brüssow Jensin at stå tilbage med selvrisikoen på 11.000 kroner.

Teslaen er repareret for 53.000 kroner, siger han. Lygte og kofanger er skiftet, og så har bilen i øvrigt fået et godt tryk bag kofangeren.

I mellemtiden har den 40-årige konsulent også måttet betale for en lånebil.

Mens sagen verserer forsøger familiefaren at bruge anledningen til at fortælle sin tre børn, at man ikke stikker af fra sine fejl.

Har du selv prøvet at lave en parkeringsskade, som du er stukket af fra?

»Jeg er meget bevidst om, at det, jeg gør, sætter et aftryk hos mine børn,« siger Daniel Brüssow Jensin og fortæller, at hans datter på et tidspunkt ramte en bil med pedalen uden at sige det.

Men da bilejeren kendte familien, fandt Daniel Brüssow Jensin ud af det. Det brugte han som en mulighed at give en opdragende lektion.

»Jeg fortalte hende, at hvis en bil havde ramt og skadet hendes cykel, at så var hun nok også blevet ked af det. Hvis alle bare stikker af, er det et lovløst samfund. Man må stå ved, hvad man har gjort.«