Allerede inden de fleste går på sommerferie, begynder Daniel Carlfeld Bjørks tanker som regel at kredse om juleøl.

Som brygmester og produktudvikler for Royal Unibrew er han nødt til at være på forkant med tendenserne – også selvom det betyder, at han skal tænke på mørke og kraftige juleøl, mens andre drikker pilsnere i solen.

»Jeg vidste, at jeg skulle lave nogle nye juleøl i år, så der sad jeg i juni måned og lavede opskrifter til juleøl. Mine kollegaer var trætte af mig, fordi de skulle til at gå på sommerferie,« siger han.

Sidste år var han med til at udvikle luksusudgaverne af to Albani-klassikere, Albani Julebryg og Rødhætte, i anledning af Albani Julebrygs 60-års fødselsdag. Senest har han eksperimenteret med smage som mandarin og brunkage.

»Så vi prøver også nye ting af. Vi lavede en, der smagte af brunkage med kanel og sukker for at prøve noget andet og se, om danskerne er klar til det,« siger Daniel Carlfeld Bjørk.

Ifølge brygmesteren bunder det i, at kulturen omkring juleøl har ændret sig markant de seneste 10-15 år.

Indtil da var det rigeligt for bryggerierne at lave en eller to juleøl, men i dag slår det ikke til, og det kan ganske enkelt bedre betale sig at lave ti forskellige slags øl end en klassiker i store mængder.

»Du kan stadig finde de mørke bocks og de kraftige belgiere, det er bare et mere mudret landskab, som selvfølgelig er sværere for den almene forbruger at finde rundt i. Men så må man til at læse på etiketter,« siger han.

Selv sætter han stor pris på en klassisk maltøl med høj alkoholprocent og fyldig smag.

»Hvis du spørger mig, så er det nu engang også de øl, der passer bedst til julemaden.«

Igennem sit arbejde har Daniel Carlfeld Bjørk blandt andet opdaget, at fynboerne er mere trofaste end gennemsnittet, når det kommer til juleøl. Albani Julebryg og Rødhætte holder stadig i en tid med nyt på hylderne og faldende salg for de klassiske juleøl.

»Jeg er ikke født og opvokset på Fyn, så det var noget af det, jeg først lagde mærke til, da jeg kom over – hvor stærkt Albani står i ølkulturen.«

I løbet af sensommeren begynder produktionen af juleøl normalvis at tage fart. Det hele skal være klar inden uge 42, hvis det skal sælges i dagligvarebutikkerne.

I den periode smager Daniel Carlfeld Bjørk, de øvrige brygmestre og de ansatte i produktionen på øllet hver dag. Noget de gør med alle øltyper året rundt.

Deruover skal brygmesteren holde et vågent øje med nye tendenser og teknikker.

Albani Julebryg er stadig et hit på Fyn, selvom mange ny juleølvarianter er kommet til. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Albani Julebryg er stadig et hit på Fyn, selvom mange ny juleølvarianter er kommet til. Foto: Jeppe Michael Jensen

»Jeg bruger meget tid på at holde mig opdateret, det er en hård del af mit arbejde at smage på alle de øl. Men altså, jeg må jo gøre. Man må ofre sig,« siger han med et grin.

Det betyder også, at han nogle gange leder efter inspiration i arkiverne for de engang 35 bryggerier, der nu hører under Royal Unibrew.

»Der faldt jeg over en opskrift fra Carlsminde Bryghus fra 1953, og det var sådan set bare en kraftig pilsnertype, så det var egentlig det, juleøllen var i lang tid,« siger Daniel Carlfeld Bjørk.

Igennem tiden har danskernes unikke forhold til juleøl ændret sig meget, og traditionen med juleøl menes at stamme tilbage fra vikingetiden.

Inden industrialiseringen blev der på landets mange små bryggerier brygget mørk bayersk øl, og i efterkrigstiden handlede det om pris og mængde.

»De bryggerier, der kunne lave de bedste og billigste pilsnere, blev større og større, og de mindre byggerier svandt ind. På det tidspunkt var juleøl bare en mørkere pilsner,« siger brygmesteren.

En af de i historisk sammenhæng helt nye tendenser er øljulekalendere, og sådan en har Daniel Carlfeld Bjørk også.

»Jeg har som regel mindst én øljulekalender om året. Jeg smager jo på min egen øl hver dag, så jeg vil hellere smage, hvad alle de andre har lavet,« siger han.

Men når det kommer til juleøl og sæsonøl i det hele taget vil han gerne komme med en kraftig opfordring til danskerne, som han mener, har fået én ting helt galt i halsen.

»Danske forbrugere har jo også den holdning til juleøl, at lige så snart det bliver den 27. December, så er det udrikkeligt,« siger han og fortsætter:

»Den generelle holdning til de her højtidsøl er, at de er udrikkelige efterfølgende, og det er jo noget pjat.«