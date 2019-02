Ejendomsmæglerselskabet Hald må snart pille det rød-grønne Danbolig-skilt af sine facader.

Selskabet, der driver i alt 15 ejendomsmæglerbutikker i hovedstadsområdet, vil fremover ikke længere være en del af den landsdækkende Danbolig-kæde, som ejes af Nordea. Det oplyser Danbolig i en pressemeddelelse onsdag.

Beslutningen er truffet, efter at TV 2 søndag afslørede, at to mæglere i Danbolig Amager Strand havde snydt med fremvisninger af et rækkehus. Via et kamera i huset kunne ejerne af huset dokumentere, at det ikke var blevet fremvist til fire interesserede købere, sådan som mægleren hævede. I stedet havde mægleren selv gået rundt i huset ved flere lejligheder på det tidspunkt, hvor fremvisningen skulle være fundet sted.

»Der må og skal ikke herske nogen tvivl om, at den adfærd, vi har set dokumenteret, er helt uacceptabel og uforenelig med at være en del af Danbolig. Derfor ser vi ingen anden mulighed end at afvikle samarbejdet,« siger Per Bie, administrerende direktør i Danbolig.

Han er meget ærgerlig over metoderne, der er blevet afsløret.

»Vi er enormt ærgerlige over den her sag og kan kun beklage dybt, at en sådan adfærd er blevet udvist i Danbolig. Vi har mere end 800 medarbejdere og gennemfører en femtedel af alle bolighandler i Danmark. Den position har vi opnået gennem dygtige, professionelle mæglere, som yder en rådgivning baseret på tillid, faglighed og respekt,« siger Per Bie.

De to mæglere, der var ansvarlige for de fingerede fremvisninger, blev fyret i mandags.

»Det er absolut ikke firmaets politik. Det er fuldstændig uacceptabelt, at vores medarbejdere gør sådan noget her,« sagde Torben Hald til TV 2.

Dansk Ejendomsmæglerforening har desuden udtalt kritik af ejendomsmæglernes metode, som de kalder 'meget uærligt og en form for svindel'.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Torben Hald.