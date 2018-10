Fakta Se også: Afsløringer om rådhuset

B.T. har siden foråret 2018 kunnet fortælle flere kritiske historier om Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune:

6. juni 2018: Sagen om Søren Sørensens kamp for at få naboens ulovlige støttemur fjernet får eksperter til at bruge ord som magtfordrejning og chikane om kommunen. Efter at han havde klaget over naboens støttemur, gik kommunen nemlig aktivt ind i nabostrid og tvang blandt andet Søren Sørensen til at rive et legehus ned.

9. juni 2018: Enhedschefen i byggeafdelingen på Københavns Rådhus, Mirza Hadzibegovic, misbrugte sin chefstilling i skandalesag, som endte med at koste skatteyderne i Hvidovre Kommune 9,5 millioner kroner.

10. juni 2018: Fem chefer i Teknik- og Miljøforvaltningen på Københavns Rådhus bad analyseinstituttet Epinion slette kritiske afsnit i en undersøgelse af borgernes tilfredshed med kommunens byggesagsbehandling.

24. juni 2018: Fortrolig rapport fra Intern Revision i Københavns Kommune afslører, at boligejere har betalt op til 10 gange for meget for renhold af fortove. Boligejerne har nu udsigt til erstatning.

9. juli 2018: B.T. kan fortælle om forskelsbehandling i byggesagsbehandlingen. Nogle københavnere opkræves for en enkelt sagsbehandlers tid, mens andre betaler for to, når medarbejdere skal oplæres.

6. august 2018: Antallet af gebyrklager eksploderer, afslører tal fra Københavns Kommune. I 2014 var der 50 klager. Det tal var i 2017 mere end femdoblet.

13. august 2018: Venstres beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard, langer ud efter Teknik- og Miljøforvaltningens håndtering af byggesager. Det sker på baggrund af hendes egen byggesag fra 2015 og 2016, hvor hun og hendes mand fik en regning, som var 17.600 kroner for høj. Samtidig viser tal, at en ud af tre, der klager, enten får nedsat eller helt fjernet deres gebyr.

14. august 2018: Borgmester erkender rod med tidsregistreringer i Københavns Kommune, hvor byggesagsbehandlere ifølge en rapport har været på arbejde i mere end 24 timer. Ifølge kommunen skyldes det, at kolleger har indtastet tidsregistreringer for hinanden.