Bandeskyderier på gaden er ikke umiddelbart det første, man forbinder med Rungsted. Ikke desto mindre blev fem unge mænd lørdag aften skudt ned på Strandvejen i noget, der ligner et bandeopgør.

For den kendte radiovært og DJ Dan Rachlin, der har boet i Rungsted de seneste 15 år, var skyderiet knap så overraskende.

»Vågn nu op! Det er naivt at tro, at vi sidder her oppe i Rungsted og lever et luksusliv,« siger Dan Rachlin til B.T.

Han understreger, at han er ’rystet og ulykkelig’ over skyderiet, der har kostet en 20-årig mand livet.

Men han undrer sig over, at så mange har reageret med overraskelse over, at den slags kan ske i Rungsted.

»Velkommen til den virkelige verden. Vi er et stenkast fra Kokkedal, hvor LTF (banden Loyal to familia, red.) huserede indtil for nylig. Vi hører politi og sirener dagligt. Det er meget naivt at tro, at der ikke er kriminalitet i Rungsted,« siger Dan Rachlin:

»Det er en underlig fordom, at vi her i Rungsted lever i en glitter-verden, hvor de problemer, der er i vores fælles samfund, ikke er problemer. Danmark er et lillebitte land, og kriminelle huserer over alt.«

Han kommer med en række eksempler på, at borgerne i Rungsted mærker kriminelles færden.

Dan Rachlin mener, at folk skal glemme alle forestillinger om, at der ikke er kriminelle i Rungsted. Foto: Kristian Brasen

»Der findes altså kriminelle bander i nabokommunerne her. De tænker ikke over, at de lige er kørt ind i Rungsted. Vores område er i perioder hærget af massive bølger af indbrud. Jeg har selv oplevet at komme ud til min BMW og se, at rattet er blevet fjernet,« siger Dan Rachlin.

Han mener, at det var helt tilfældigt, at skyderiet lige præcist skete i Rungsted lørdag aften.

»Selvfølgelig er det dybt chokerende, at det her sker, og selvfølgelig er det ikke normalt, at der render betjente med ladte våben rundt i skoven her,« siger Dan Rachlin:

»Men det er jo tilfældigt. Der har været et forspil, og så er det kulmineret her. Det får ikke mig til at sige til mine børn, at de skal passe ekstra på, for de tager også ind til København en gang imellem, og der kunne det her også ske.«