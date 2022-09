Lyt til artiklen

Mange forbinder det sociale medie TikTok med at se på dansevideoer.

Men dagligvarekæden MENY ved om nogen, at man kan bruge appen til meget andet.

Med unge medarbejdere i front, bruger MENY nemlig TikTok til at rekruttere andre unge medarbejdere.

Det fungerer ved, at der i videoerne på TikTok er et link til en profil på Snapchat, som den pågældende MENY-butik har oprettet, og der kan de unge stille spørgsmål og sende en video eller besked med deres ansøgning.

Ifølge Poul Cullura, der er købmand i MENY Illum, er det nemlig vigtigt at indrette rekrutteringsprocessen, så den appellerer til de unge.

»Vi har brug for de unge i dagligvarehandlen, og de unge sidder ikke at bruger timer på at skrive en ansøgning, som vi gjorde i min ungdom. Det går meget stærkere, og de får deres information fra venner og platforme som TikTok,« siger Cullura i en pressemeddelelse.

For ham handler det altså om at møde de unge i øjenhøjde.

Og for dem er det en stor succes, lyder det.