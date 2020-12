Der er registreret yderligere 3337 tilfælde med covid-19 i Danmark. Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal, der er registreret på ét døgn under epidemien.

12. december blev der registreret 3552 nye coronatilfælde. Det var dog for 28 timer.

De daglige smittetal kan ikke sammenlignes direkte med dem, der var i foråret. Der testes nemlig nu langt flere personer.

Det svarer til, at 3,50 procent af de 95.230 test, der er kommet svar på, har været positive for covid-19.

Det er den højeste andel, hvor alle har kunnet få en coronatest, hvilket er siden slutningen af maj.

Over weekenden er der blevet åbnet for, at danskerne også kan få lavet de såkaldte lyntest for coronavirus gratis hos Falck.

Her blev 262 personer søndag testet positive for covid-19. Smittetallene herfra indgår endnu ikke i SSI's opgørelse.

Der er blevet indlagt yderligere 84 personer smittet med covid-19 på de danske hospitaler. Det samlede antal af indlagte stiger med 39 til 429.

Det skyldes blandt andet, at nogle patienter er blevet udskrevet. Samtidig er der sket yderligere ni dødsfald blandt coronasmittede.

Det oplyses dog ikke i SSI's opgørelse, om disse har været indlagt.

Der er en tendens til, at der bliver udskrevet færre patienter i weekenden. Derfor ses der ofte et lidt højere antal af indlagte om mandagen.

Mandag er der indlagte 61 coronapatienter på landets intensivafdelinger, hvoraf 34 ligger i respirator. Søndag var tallet henholdsvis 54 og 33.

Antallet af indlagte mandag er det højeste siden starten af april. 1. april var 535 indlagt med coronavirus, hvilket er det hidtil højeste antal.

I alt er 950 danskere smittet med covid-19 døde under epidemien.

/ritzau/