For anden dag i træk er det daglige antal bekræftede coronatilfælde rekordhøjt.

Der er registreret yderligere 1605 coronasmittede, viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut. Onsdag var smittetallet 1586.

28. november var der 1636 coronatilfælde, men her var der testsvar for mere end et døgn.

Smittetilfældene er fundet i knap 78.000 coronaprøver. Det svarer til, at 2,06 procent af prøverne har været positive for covid-19.

Det er på linje med positivprocenten de seneste to dage. Det er det højeste niveau den seneste tid.

Smittetallet er det højeste, der er målt under epidemien. Der bliver dog nu testet væsentligt flere personer end i foråret. Derfor findes der også flere smittede uden symptomer.

SSI har tidligere anslået, at man ville have fundet op mod 3000 smittetilfælde dagligt i foråret, hvis man havde kunnet teste 70.000 personer om dagen.

Der er sket yderligere 44 indlæggelser af personer smittet med covid-19 på de danske hospitaler.

Antallet af indlagte stiger dog samlet blot med én til 267. Det skyldes, at der også er blevet udskrevet patienter.

38 coronapatienter ligger på landets intensivafdelinger. Af dem er 28 tilsluttet en respirator for at trække vejret. Onsdag var 36 indlagt på intensiv, og af dem lå 27 i respirator.

Der er samtidig sket seks dødsfald blandt personer smittet med covid-19. Det bringer det samlede dødstal i Danmark op på 858 personer.