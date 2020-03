Søndag kl. 12.00 fremlagde regeringen og arbejdsmarkedets parter en hjælpepakke, der skulle hindre fyringer i de mest pressede danske brancher, herunder hotel- og restaurationsbranchen.

I dag, mandag, oplyser Nordens ældste hotel, Hotel Dagmar i Ribe, at de har opsagt alle ti fastansatte medarbejdere. Det skriver JydskeVestkysten.

Regeringens hjælpepakke kommer nemlig ikke hotellet til gode, da den omfatter større virksomheder.

Det fortæller Allan Jakobsen, der er hotelchef på Hotel Dagmar, der også fortæller, hvad der ligger til grund for den drastiske beslutning.

»Vi står i en meget uvis og usikker situation lige nu. Alle vore bookinger er annulleret. Det er primært i marts, men også en del bookinger ind i april er blevet annulleret, og det er i høj grad udenlandske gæster og ikke mindst tyske gæster. Vi plejer at have mange gæster i påsken, men lige som sommerhusudlejerne lige nu modtager en lang række afbud gør vi det også.«

Allan Jakobsen slår fast, at de følger den aftale, der er lavet mellem brancheorganisationen Horesta og 3F.

Den gør det muligt for, at medarbejdere, der bliver opsagt, kan gå direkte i deres A-kasse og få understøttelse.

Aftalen er lavet med henblik på at få de opsagte medarbejdere til genansættelse, når situationen vender.

Horesta reagerede søndag på statsministerens pressemøde, hvor hjælpepakken blev præsenteret sammen med arbejdsmarkedets parter.

Her slog Horesta fast, at hjælpepakken er et lille plaster på et stort sår.

Ifølge administrerende direktør for Horesta, Katia K. Østergaard, vil aftalen om lønkompensation til lønmodtagere på det private arbejdsmarked kun i meget begrænset omfang løse de udfordringer, som hotel-, restaurant- og turisterhvervet står midt i.

»Det er en aftale, som kan være god for erhvervslivet i bred forstand. Men vores erhverv er på meget kort tid tvunget helt i knæ med massefyringer og truende konkurser til følge. Det her er et lille plaster på en stort, blødende sår,« siger Katia K. Østergaard, der mener, at der er brug for en model, som i højere grad er målrettet de mest nødlidende erhverv.