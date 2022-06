Lyt til artiklen

Du kunne læse historien på nærmest samtlige dansker medier tirsdag morgen.

Kræftens Bekæmpelsen havde netop præsenteret spritnye tal om de unges danskeres rygevaner, og på B.T.s forside blev den turneret således:

'Nye tal: Færre unge ryger'.

De nye tal viser nemlig den glædelige nyhed, at man de seneste fire år kan se et stort fald i unge, der ynder at tænde en smøg og tage et par sug.

I aldersgruppen 16 til 19 år er andelen af rygere således faldet med 37 procent fra 2017 til 2021.

Og fra 20 til 24 år er andelen faldet med 26 procent i samme tidsperiode.

Så det er da en ubetinget fremragende nyhed? Eller er det?

Hvis man udelukkende ser på de tal? Ja.

Hvis man tager et kig på et andet tal, som sundhedsmyndighederne præsenterede i begyndelsen af året? Ikke helt.

Her fremgik det nemlig, at nikotinprodukter – eksempelvis snus og tyggetobak – igen i 2021 havde været på fremmarch hos de unge.

Med andre ord: I 2017 brugte tre procent af unge mellem 15 og 19 år nikotinprodukter. I 2021 var tallet 11,4 procent.

En stigning på 280 procent.

Brugen af nikotinposer kan ødelægge tandkødet og gøre skader på tænderne, ligesom nikotinbrug kan være skadeligt for unges hjerner under udvikling, advarer læger og tandlæger. (Arkivfoto). Michael Bager/Ritzau Scanpix Vis mere Brugen af nikotinposer kan ødelægge tandkødet og gøre skader på tænderne, ligesom nikotinbrug kan være skadeligt for unges hjerner under udvikling, advarer læger og tandlæger. (Arkivfoto). Michael Bager/Ritzau Scanpix

Er du i aldersgruppen 15 til 29 år, og er du begyndt at bruge snus eller tyggetobak? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Og spørger man formand for Lægeforeningen, Camilla Noelle Rathcke, så kan man ikke tale om faldet i unge rygere uden at tage et trist kig på stigningen i snus.

»Der mangler klart et komma eller et men i denne nyhed. Ganske rigtigt er det glædeligt, hvis færre ryger, men hvis samme andel er begyndt på at tage nikotinposer? Så er det ikke nær så positivt. Én afhængighed skal ikke afløses af en anden afhængighed,« siger formanden, der understreger hjerneproblemer som en af de alvorligste bivirkninger med de små poser.

Faldet i unge rygere kommer efter et årelangt fokus – vedtaget af politikerne – på at få flere til at kvitte smøgerne.

Det drejer sig om alt fra røgfri skoledage, stigende priser og standardiserede cigaretpakker.

Men ifølge Camilla Noelle Rathcke har man glemt nikotinprodukterne i farten.

»Der er en klar bekymring om, at det store fokus på tobaksprodukter – og manglende fokus på nikotinprodukter – har den konsekvens, at unge frem for at starte med at ryge begynder at tage nikotinposer i stedet. Og det er også det, tallene viser,« siger hun og fortsætter:

»Man kunne jo sidestille de to ting og sørge for, at færre vil bruge nikotinposer. Man kunne sætte prisen op og fjerne smagsstofferne – det vil helt sikkert have en effekt. Så det mener vi, at politikerne skal kigge på. Grundlæggende handler det om at beskytte børn og unge mod afhængighed af tobak og nikotin.«

Og Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet, stemmer i.

»Jeg har ikke lyst til at pege fingre ad Kræftens Bekæmpelse, for de har gjort et fremragende stykke arbejde, men det er klart, at der også er en anden historie, og det er, at flere er begyndt at tage snus,« siger hun og understreger:

»Politikerne har lavet en tobakslovgivning med små huller, og dem kører industrien over med en bulldozer. De udnytter det fuldstændig, og det bør man lave om på. Det kan eksempelvis være, at de ikke må smage af slik eller være så billige.«