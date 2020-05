»I dag har jeg hørt guvernør Cuomo sige, at vi nærmer os toppen,« siger Erik Blutinger, der er førsteårs-læge på Mount Sinai Hospital i Queens, NYC.

»Men det er svært at se dag til dag med det voldsomme antal patienter, vi ser, og deres meget kritiske tilstand.«

Normalt tager han subwayen på arbejde. Men på grund af den voldsomme smittespredning i New York har han lejet en bil, så han kan komme sikkert til og fra sit arbejde på skadestuen.

»Det er fuldstændig vanvittigt lige nu,« siger han, da han træder ind på skadestuens kaotiske gang og fortsætter:

Dagbog fra et epicenter Med knap 20.000 dødsfald alene i New York City blev hverdagen på Mount Sinai Hospital midt i et af coronaens epicentre en daglig krig mod en ukendt fjende. I Italien har den frygtede virus taget livet af 49 personer per 100.000 indbyggere. I New York City er det tal godt fire gange så højt. Og i løbet af april nåede de daglige dødstal i NYC flere gange op over 800 personer på et døgn. Personalet fra Mount Sinai Hospital, NYC, har gennem en måned dokumenteret krigen mod corona. En dagbog fra frontlinjen, der samtidig er et ongoing studie af en ukendt virus, som hele verdens blik er rettet mod.

»Alle på gangen her er covid-19-patienter. Alt, du kan høre, er respiratorer.«

Gangene er pakket med udstyr, og alt personale er pakket ind i værnemidler.

Der er ikke mange stemmer at høre, kun lyden af lufttryk, der hæves og sænkes.

Erik Blutinger viser også den del af afdelingen, hvor de mest kritiske patienter ligger.

Førsteårslæge Erik Blutinger har især lagt mærke til, at flertallet af hans patienter er mænd. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters Vis mere Førsteårslæge Erik Blutinger har især lagt mærke til, at flertallet af hans patienter er mænd. Foto: Mount Sinai Hospital NYC /Reuters

»Jeg har aldrig set en fri seng på vores intensive afdeling, men vi forsøger hele tiden at have plads til mindst én, hvis der kommer en meget kritisk patient ind,« siger han.

Efter sin vagt skifter han alt sit tøj og vasker sin krop, mens han reflekterer over den vagt, der nu er slut.

»En ting, jeg især har lagt mærke til og vil tage med mig fra den her vagt, er, at de fleste af mine patienter, som er alvorligt syge, er mænd. Jeg har ikke mange kvindelige patienter.«

Ovenstående er skrevet på baggrund af videodagbog fra Mount Sinai Hospital/Reuters.