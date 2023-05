Nu tilbagekaldes dåseøl, der er mærket som glutenfri, fordi der simpelten er mere gluten i dåserne, end der må være.

Helt konkret er det dåseøllene med navnet 'Snublejuice' fra selskabet To Øl ApS, der tilbagekaldes.

Det oplyser Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

'Produktet er mærket som glutenfrit, men indeholder mere gluten, end der må være i glutenfrie produkter. Forbrugere med glutenintolerance (cøliaki) kan få symptomer på intolerance, hvis de spiser (drikker, red.) produktet,' skriver Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen oplyser, at Snublejuice er solgt i butikker i hele landet og råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.​



Hvis du oplever symptomer i forbindelse med indtag af produktet, bør du kontakte din egen læge, lyder opfordringen fra Fødevarestyrelsen.