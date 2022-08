Lyt til artiklen

Den årlige 'puttefest' for gymnasieelever er i fuld gang i Ulvedalene i Dyrehaven nord for København.

Nordsjællands Politi beretter om god stemning de unge imellem. Men på trods af det har man allerede sigtet flere af de tilstedeværende.

»Indtil videre er der en sag om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen i forbindelse med kast af fyldte dåser, hvor en enkelt blev ramt og er lettere tilskadekommen,« lyder det dog fra politikredsen på Twitter.

Per Thulesen, der er vicepolitiinspektør ved Nordsjællands Politi, bekræfter over for B.T., at en 16-årig mand er blevet sigtet for at have kastet en fyldt dåse.

»Han har kastet en dåse - ikke mod en person - der så uheldigvis rammer en,« fortæller Per Thulesen, der ligeledes kan berette, at drengens forældre er underrettet, og at han er blevet bortvist fra stedet.

Derudover har politiet også en sigtet for overtrædelse af knivloven, mens der har været to sager med euforiserende stoffer.

En af deltagerne er blevet taget med kokain på sig og en anden med hash.

Ifølge Per Thulesen er der dog ikke mistanke om, at nogen sælger stoffer.

Han anskuer, at omkring 6000 glade, unge mennesker er samlet i Ulvedalene.

