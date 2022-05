Koldt vejr og våde tæer vil under normale omstændigheder lægge en dæmper på nydelsen af forårsvejret.

Men et gammelt ordsprog siger, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget andet.

Den kolde vind kan nemlig være med til at skabe et potentielt pusterum i mange danskeres privatøkonomi. Det skriver TV 2.

I løbet af store bededag dykker elpriserne i hele landet.

Det betyder, at fredag eftermiddag koster en kilowatt-time lige over 20 ører.

En kombination af vind, en smule sol og et lavere forbrug gør strømmen billigere.

Det skyldes, at der takket være vinden er ekstra gang i vindmøllerne, hvilket er med til at sænke priserne.

Og så spiller selve helligdagen også en rolle i den lavere regning.

Strømforbruget på helligdage er nemlig lavere end på en normal hverdag.

Det lavere strømforbrug gør, at efterspørgslen falder, og det er med til at sænke priserne.

Det forventes, at allerede i morgen vil vinden tiltage yderligere, og det vil være med til at banke prinsen på strøm i bund.