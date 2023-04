Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den forsinkede finanslov for i år rammer nu landets forfattere.

Udbetalingen af bibliotekspenge til forfatterne er nemlig forsinket, fordi finansloven for 2023 endnu ikke er plads.

»Årets udbetaling af bibliotekspenge bliver desværre forsinket. Udbetalingen skulle oprindeligt have været den 13. april 2023, men da finansloven endnu ikke er vedtaget, må den udskydes nogen uger,« skriver Center for Kunst og Bibliotekter hos Slots- og Kuturstyrelsen til sidste års modtagere af bilotekspenge.

Sidste år der blev der samlet udbetalt 185 millioner kroner i bibliotekspenge til forfattere, oversættere, illustratorer og andre, som har bøger i bibliotekerne.

Topscoreren på listen over de forfattere, der modtog flest penge sidste år, var Bjarne Reuter.

Reuter, som især er kendt for børne- og ungdomsbøger som 'Zappa' og 'Busters verden', modtog 708.000 kroner i bibliotekspenge i 2022.

Nummer to var børnebogsforfatteren Josefine Ottesen med 687.147 kroner, mens forfatteren Dennis Jürgensen kom ind på en tredjeplads med 662.791 kroner

»Vi bestræber os på at udbetale biblioktekspengene så hurtigt som muligt, efter finansloven er vedtaget. Med den foreløbige plan for finanslovsforhandlingerne forventer vi at kunne udbetale i første uge af maj 2023,« slutter beskeden til forfatterne.