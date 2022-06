Lyt til artiklen

Er du en af dem, der elsker at få blussende kinder og sved på panden, mens du nyder et måltid?

Så er dårligt nyt. I hvert fald hvis du, som mange andre danskere, ofte har en 'Sriracha Hot Chili Sauce' stående i køkkenet.

Ifølge The Guardian har alvorlige tørkeforhold i det vestlige USA nemlig forårsaget mangel på chilipeber. En ingrediens, der bruges i Sriracha – og som tydeligvis er helt uundværlig i varen.

Producenten bag chilisaucen, Huy Fong Foods, har nemlig oplyst, at de suspenderer salget hen over sommeren netop på grund af mangel på chilipeber.

»Vi forstår, at dette kan give problemer. Men i løbet af denne tid vil vi ikke acceptere nogen nye ordrer, der skal afgives før september, da vi ikke vil have nok lager til at opfylde din ordre,« skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Heri beskriver Huy Fong Foods pebermanglen som »alvorlig« og relateret til klimaet.

Virksomheden henter sine peberfrugter fra forskellige gårde i Californien, New Mexico og Mexico og påstår, at vejrforholdene påvirker kvaliteten af ​​peberfrugterne og forværrer manglen på chilipeber.