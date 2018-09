Der var nærmest choktilstande rundt omkring i verden, da Apple tilbage i 2016 fjernede den velkendte og klassiske jackstick-indgang i deres telefoner.

I stedet samlede techgiganten opladning og lyd i én såkaldt lightning-indgang. Heldigvis valgte Apple dog at vedlægge en gratis jackstick-til-lightning adapter til deres nye iPhones, så forbrugerne alligevel kunne bruge deres normale headsets i deres nykøbte telefon.

Den ser således ud:

Men den tid er slut nu.

Det skriver mediet Business Insider.

Med de nye iPhones medfølger der ikke en adapter. Det betyder altså, at du ud over at skulle stange i omegnen af 10.000 kroner ud efter en ny telefon også skal smide lige under hundrede kroner på bordet for at købe en adapter, hvis du vil bruge dit eget headset.

Der medfølger naturligvis stadig et sæt høretelefoner med de nye iPhones, men det er altså med lightning-stik.

Og den nyhed har affødt en række hårde kommentarer på Apple på de sociale medier.

Herunder følger flere af dem, som alle stiller sig kritisk over for Apples beslutning.

Wow the 512gb iPhone XS Max is $2,369 AUD , and they can’t provide a headphone dongle!? — Charles (@charlesctan) 12. september 2018

'Wow iPhone XS Max 512gb koster 2.369 australske dollars (ca. 11.000 kroner, red.), og så kan de ikke give en adapter til høretelefoner med,' skriver Charles.

@Apple new motto “create a problem, sell the solution” — Sarah B (@sarahbginger) 12. september 2018

'Apples nye motto 'skab et problem, sælg løsningen',' skriver Sarah B.

Why give me a free adapter so I can listen to stuff on the $50,000 phone I just bought when I can spend an EXTRA 6,000 on microscopic ear buds I’ll totally end up losing somehow! Thanks Apple! https://t.co/Z0yN8KPk9m — Brandon Calvillo (@BJCalvillo) 12. september 2018

'Hvorfor give mig en gratis adapter, så jeg kan lytte til ting på iPhonen til 50.000 dollars, jeg lige købte, når jeg kan bruge yderligere 6.000 ekstra dollars på et par mikroskopiske høretelefoner, jeg alligevel mister! Tak Apple,' skriver Brandon Calvillo sarkastisk.

Kill the headphone jack and not giving the dongle for free - Apple — Dariozz (@dariusng24) 13. september 2018

'Dræb høretelefoner med jackstick og så ikke give adapteren gratis - Apple,' skriver brugeren Dariozz med en grinende smiley sidst i opslaget.

So you want me to pay $1100 for a phone and you don't bother to include a dongle that costs you 10 cents to make?! #apple #donglelife — Pooya (@pooyae) 13. september 2018

'Så I vil have mig til at betale 1.100 dollars for en telefon, og så vil I ikke engang inkludere en adapter, der koster jer 10 cents at lave!?,' spørger brugeren Pooya.

Adapteren, der er omkring fem centimeter lang, koster 79 kroner at købe hos Apple.