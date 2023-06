Noget kunne tyde på, at sankthansbålene i en af landets største byer går op i røg.

Og ikke på den almindelige måde.

For den heftige tørke, der har præget landet den seneste tid, ser ud til muligvis at kunne spænde ben for årets sankthans-afbrændinger i Aalborg.

Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Fra fredag har man i kommunen valgt at indføre forbud mod brug af åben ild på kommunale arealer. Forbuddet gælder også brug af grill på kommunale arealer.

»De mange dage med tørke har medført, at brandfareindekset i hele kommunen er højt. Derfor har Aalborg Kommune efter anbefaling fra Nordjyllands Beredskab fra dags dato besluttet at indføre forbuddet om brug af åben ild, herunder også grill, på alle kommunale arealer,« lyder det.

I denne uge bliver der taget stilling til, hvad det får af betydning for sankthansaften:

»Mandag bliver det endeligt afgjort, hvad situationen er i forhold til sankthansbål, men som det ser ud nu, må det forventes, at de ikke kan gennemføres,« lyder det.

Beredskabsstyrelsen har på Twitter oplyst, at brandfaren fortsat er 'høj/meget høj', på trods af skyer og lidt spredte byger rundt omkring.

»Beredskabsstyrelsen har ekstra folk klar i weekenden til at støtte de kommunale redningsberedskaber, hvis der bliver behov,« lyder det.