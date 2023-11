Regnen er væltet ned over hovedstadsområdet i løbet af torsdagen. Store mængder vand har derfor fundet vej til undergrunden. Og ikke mindst til Københavns metro.

Den har derfor holdt stille på linjerne 1 og 2 en stor del af torsdagen. Og det ændrer sig ikke lige med det samme.

Således kan DR berette, at man først forventer at have fået pumpet alt vand ud af det rør, som tidligere på dagen blev oversvømmet, omkring klokken 20.00, torsdag aften. Det oplyser Metroservice til mediet.

Og så skulle man tro, at metrolinjerne igen kunne køre med normal drift på strækningen mellem Nørreport og Christianshavn.

Men da der er planlagt sporarbejde på selvsamme metrolinjer fra klokken 20.30 torsdag aften, skal man derfor først forvente normal drift på Linje 1 og Linje 2 fredag.

Det er Hovedstadens Beredskab, som står for at pumpe de store mængder vand ud af metroen.

Og her har man taget en alternativ løsning i brug.

Til at pumpe de store vandmasser ud, benytter man sig af et rør, der normalt bruges til at lede vand ind i metroen, såfremt der skulle opstå brand.

Men i dette tilfælde fandt man ud af, at det kunne bruges den anden vej, fortæller Hovedstadens Beredskab til DR.

»Det er ikke en planlagt løsning, men vi tog bestik af situationen, da vi kom frem,« siger indsatsleder Thomas Jakobsen til mediet.

I stedet for at benytte metroen, så opfordres borgere, der alligevel har behov for at komme frem på den ramte strækning, til at bruge de indsatte metrobusser.

Og man kan stadig benytter metrolinjerne M3 og M4.