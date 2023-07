I det sydvestlige Sjælland er badevandskvaliteten så dårlig, at der nu er indført badeforbud ved tre strande.

Det skriver TV 2 Øst.

Helt konkret er der tale om Klinteby/Strandgård Strand, Dragsbjerg Strand og Bjørnebæk Strand, som ligger i Næstved Kommune.

Forbuddet kommer efter en badevandskontrol udført 13. juli, som altså gav et dårligt resultat.

Udover de nævnte strande er der også badeforbud ved Glumsø Sø.

Den dårlige måling skyldes muligvis den seneste uges kraftige regnskyl, der kan have skabt overløb i kloakkerne.

Et kraftigt regnvejr kan sætte de kommunale rensningsanlæg under et sådan pres, at man ser sig nødsaget til at lukke kloak- og regnvand direkte ud i havet.

Vandkvaliteten bliver løbende kontrolleret ved de danske strande.