»Snus er svært afhængighedsskabende. Flere undersøgelser viser, at børns hjerne tager skade af nikotin.«

Sådan lyder det fra Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet i et interview med DR.

Udtalelsen kommer i kølvandet på en ny undersøgelse blandt 12-18-årige i Esbjerg Kommune, der lige nu er i gang med at blive udfærdiget af skoletandplejen i kommunen.

Skoletandplejernes snusundersøgelse, som er den første af sin slags i Danmark, skal skabe grundlag for det videre forebyggende arbejde med børn og snus i Esbjerg Kommune.

Sådan dropper du snusen Tag ikke snus så snart, du får lyst. Vent fem minutter og se, om trangen forsvinder

Prøv en hel dag uden snus

Skift snusmærke til et, du ikke så godt kan lide

Fortæl dine venner, at du vil stoppe, så de kan bakke dig op

Erstat snusen med noget andet, eksempelvis mintpastiller eller tyggegummi

Snus kun, når du er alene, hvis du normalt snuser med andre Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Ifølge professor Charlotta Pisinger er der et enormt uudnyttet potentiale i at lade tandplejerne undersøge brugen af snus, fordi det er noget af det sundhedspersonale, der har mest med unge at gøre.

Tandplejens undersøgelse slutter i januar, og de endelige resultater ventes klar i løbet af februar.

Sådan er forbruget af snus i gymnasier 6 % af pigerne på de danske gymnasier bruger snus.

21 % af drengene på de danske gymnasier bruger snus. Kilde: Statens Institut for Folkesundhed



Når først man bruger snus dagligt, så øges risikoen for både kræft og andre livsstilssygdomme, oplyser professoren.

Herunder kræft i spiserøret, bugspytkirtlerne samt forhøjet blodtryk og diabetes.