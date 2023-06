I disse dage, hvor solen skinner, og varmen har indtaget landet, strømmer danskerne til vandet.

Men for de badelystne borgere i Skanderborg er der dårligt nyt.

I hvert fald hvis de vil have en kold dukkert i Skanderborg Sø.

Kommunen har nemlig følt sig tvunget til at lukke det meste af badebroen til den del af søen, der kaldes Søbadet.

'Af sikkerhedsmæssige årsager bliver vi nødt til at reparere den yderste del af den faste badebro ved Søbadet i Dyrehaven,' lyder det fra kommunen.

Skanderborg Kommune henviser i stedet til Bybadet ved Kulturhuset i Skanderborg, og at der trods alt også kan bades fra starten af broen til Søbadet.

Renoveringen af badebroen forventes at være færdig på fredag 16. juni. Og det er trods alt godt nyt for borgerne i Skanderborg.

Et kig på vejrkortet hos DMI viser nemlig, at temperaturerne i næste weekend bliver op til 28 grader i den østjyske by. Altså endnu varmere end i den her weekend.