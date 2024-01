Onsdag var en hård dag for medarbejder hos Google, der kunne frygte et ildevarslende prik på skulderen.

Her fyrede tech-giganten nemlig hele 1000 medarbejdere på én og samme dag.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt New York Times og tech-mediet The Verge.

Fyringerne er gået ud over flere forskellige afdelinger i Google, hvis hovedselskab Alphabet har hele 182.000 ansatte.

»Vi er blevet nødt til at tage nogle svære beslutninger om igangværende ansættelser af nogle Google-medarbejdere, og vi må desværre meddele dig, at din stilling bliver nedlagt,« skulle der ifølge New York Times stå i en mail, der onsdag tikkede ind i 1000 medarbejderes indbakker.

Sidste år var særligt svær for tech-branchen i USA. Store firmaer som Google, Meta og Amazon fyrede alle hundredvis af medarbejdere.

Men det lader ikke til at stoppe med årsskiftet. Bare 11 dage inde i 2024 har Amazon, Duolingo, producenten Xerox og softwareudbyderen Unity Software alle varslet fyringer.

Mens de mange fyringer kunne tyde på en mørk fremtid for tech-branchen, giver den kunstige intelligens indtog optimisme og håb, skriver CNN.

Men også i tech-branchen kan AI betyde fyringer og jobnedlæggelser. Enkelte tech-virksomheder har endda allerede angivet kunstig intelligens som årsagen bag fyringer.