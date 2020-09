Hvordan lyder det med en english breakfast i London? En autentisk carbonara med et glas rødvin i Rom? Eller måske en kanotur i den svenske vidundernatur?

Godt, ikke? Du er også i din bedste ret til at tage en tur til en af de tre destinationer.

Sagen er nemlig den, at Sverige, Storbritannien og Italien har så tilpas styr på coronavirussen, at den danske regering godt tør sende danskere dertil.

Men – for der er ét stort men – det er ret sandsynligt, at din rejse til et af landene bliver umulig.

Og hvorfor er det så tilfældet?

For at svare på det spørgsmål skal du rette blikket indad.

I foråret var vi nemlig så 'privilegerede', at det var os, der kunne vurdere de andre landes håndtering af coronavirussen og derfra beslutte, om det var uforsvarligt at sende danskere dertil.

Det besluttede vi eksempelvis med både Italien, Storbritannien og Sverige, da coronavirussen spredte sig med gevaldig fart i de tre lande.

Men nu er situationen vendt.

Nu er det de andre lande, der skuler bekymrende mod de danske breddegrader, og faktisk står det så grelt til, at de danske myndigheder i et tænkt scenarie ville gøre Danmark til et karantæneland.

Et billede fra London, hvor du kan rejse hen nu, men dét kan måske snart skifte. Foto: NIKLAS HALLE'N Vis mere Et billede fra London, hvor du kan rejse hen nu, men dét kan måske snart skifte. Foto: NIKLAS HALLE'N

Ja, ifølge Danmark er Danmark et land, man ikke bør lade sine borgere rejse til på nuværende tidspunkt.

Det er nemlig sådan, at vi i Danmark benytter os af termen 'ugentlig incidens per 100.000 indbyggere (gennemsnit af to uger)', der – som navnet antyder – tager udgangspunkt i et lands smitte de seneste to uger med udgangspunkt i incidensen per 100.000 indbyggere.

Og i Danmark har vi besluttet, at vi fraråder rejser til et land, hvis deres ugentlige incidens per 100.000 indbyggere er 30 eller derover.

Så tænker du: Hvor ligger Danmark dér?

Hvis vi tager de seneste 14 dage – fra 3. til 17. september – lander vi på 34,5.

Tallet får man ved at tage de seneste 14 dages bekræftede coronatilfælde (4.015 i Danmarks tilfælde), dividere med befolkningstallet (5.822.763), gange med 100.000 og dividere med to.

Og ser vi udelukkende på eksempelvis Region Hovedstaden, vil tallet være over 50.

Hverken Sverige, Italien eller Storbritannien har deres kriterier liggende offentligt tilgængeligt, men kan vi alligevel forvente, at de snart vil male Danmark orange eller rødt på deres verdenskort?

Svaret er – apropos – et rødglødende ja, hvis du spørger Nils Strandberg Pedersen, der er tidligere direktør i Statens Serum Institut.

»Vi kommer bestemt til at se flere nationer rundt omkring os, der vil fraråde rejser til Danmark. Det vil jeg klart forvente,« vurderer Nils Strandberg Pedersen.

De andre nationers grænse I Danmark fraråder vi rejser til en anden nation, hvis landets ugentlige incidens per 100.000 indbyggere (gennemsnit af to uger) rammer 30. Men hvad er kriteriet hos lande som Tyskland, Sverige, Italien og Storbrittanien? Hos tyskerne arbejder de med en grænse på 50, men de andre nationers kriterie ligger ikke offentligt tilgængeligt. B.T. har dog forsøgt at få kriterier fra det danske udenrigsministerium, men det har været uden held.

Men hvad har det at gøre med din ferie til et bestemt land, at deres indbyggere ikke må tage til dit land?

Her kommer det såkaldte karantænekrav ind i billedet.

Mange lander vælger nemlig – ud over at fraråde rejser til et specifikt land – at kræve, at man som borger af det land går i 10 dages karantæne ved indrejse.

Med andre ord: Hvis Sverige, Italien eller Storbritannien vurderer, at det er uforsvarligt at sende deres borgere til Danmark, er det også sandsynligt, at de vil kræve, at du går direkte i karantæne, hvis du skal på ferie i landet.

Så medmindre du har en rejse på mere end 10 dage, vil det blive en ganske ensidig ferie.

Du er dog udmærket stillet som forbruger i sådan et tilfælde, da Udenrigsministeriet per automatik markerer et land som 'orange', hvis landet indfører særlige restriktioner for danskere.

Rejsevejledningerne ændrer sig løbende. Torsdag oplyste Udenrigsministeriet, at man nu også fraråder ikke-nødvendige rejser til Portugal, Holland, Schweiz og Østrig.