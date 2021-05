Weekenden bød på en kedelig oplevelse for en række gæster ved det nystartede Hillerød Madmarked.

For efter at have spist på det indiske spisested Dhaba blev et endnu ukendt antal gæster ramt af en alvorlig omgang maveonde.

Det skriver SN.dk.

»Efter den opbakning, vi fik fra Hillerød, da vi var nødt til at udskyde vores åbning, så er det her jo det værste mareridt at gå igennem, at vores gæster er blevet syge af en ret hos os,« siger direktøren på Hillerød Madmarked, Gry Brix.

Ifølge SN.dk blev Hillerød Madmarked gjort opmærksom på problemet dels via opslag på Facebook, hvor flere skrev, at de havde haft dårlig mave, samt via direkte henvendelser.

Gry Brix fortæller til mediet, at man har pillet retten, der blandt andet bestod af lam, af menuen, og at man nu har iværksat en undersøgelse af sagen for at finde frem til kilden.

B.T. har været i kontakt med grundlæggeren af Dhaba, Enayatullah Safi. Han bekræfter weekendens hændelse og understreger, at man er ked af det.

»Det er jo sket. Vi er mennesker, der kan ske fejl, og der er ved at blive taget hånd om det. Vi ved ikke, hvor det er sket, men vi beklager selvfølgelig rigtig meget over for de gæster. Vi gør, hvad vi kan, for at gøre det godt igen,« siger han til B.T.

Fødevarestyrelsen har ifølge SN.dk nu lukket boden.

Den kedelige hændelse kommer blot en uge efter, at Hillerød Madmarked åbnede.

Markedet var ellers sat til at slå dørene op i slutningen af marts, men på grund af corona har stedet måttet udskyde åbningen gentagne gange.

Først 13. maj og flere måneder senere end forventet slog Hillerød Madmarked dørene op.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra direktør Gry Brix.