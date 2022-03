Der bliver mangel på sygeplejersker, lærere og pædagoger.

Sådan lyder de dystre forudsigelser på professionshøjskolen UCN, efter kvote 2-ansøgningsfristen udløb tirsdag middag.

For den nordjyske uddannelsesinstitution har fået markant færre kvote 2-ansøgninger i år, end de har fået de forgangne år.

I alt har UCN modtaget 1.711 ansøgninger med deres uddannelse som førsteprioritet. Det er et fald på 35 procent sammenlignet med sidste år.

Peter Møller Pedersen er bekymret for, at der kommer til at mangle sygeplejersker, lærere og pædagoger i Nordjylland. Foto: Lars Horn / Baghuset Pressefoto Vis mere Peter Møller Pedersen er bekymret for, at der kommer til at mangle sygeplejersker, lærere og pædagoger i Nordjylland. Foto: Lars Horn / Baghuset Pressefoto

»Det er rigtig skidt, og der er grund til at være bekymret. Vi har allerede i dag mangel på sygeplejersker, pædagoger og lærere, og antallet af børn og ældre stiger,« siger Peter Møller Pedersen, der er uddannelsesdirektør på UCN.

Og i Nordjylland er det en særlig stor udfordring. Den demografiske udvikling gør nemlig, at der bliver færre og færre unge i regionen i fremtiden.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik vil der i 2030 være ni procent færre 17-årige i forhold til i 2021.

»Det kan blive en alvorlig situation for vores samfund, hvis vi ikke får uddannet flere inden for velfærdsområdet. Vi forventer, at der vil mangle over 3.000 lærere, pædagoger og sygeplejersker i 2030 alene i Nordjylland,« varsler uddannelsesdirektøren.

Det faldende antal kvote 2-ansøgere er en tendens, der ses på nationalt plan. En tendens, som Peter Møller Pedersen forklarer med de nedlukninger, der har været under corona, som har givet kunstigt høje ansøgningstal.

»Efter to år med nedlukninger og hårde restriktioner er det igen muligt for eksempel at tage på højskoleophold og rejse ud i verden. Det gør måske, at flere venter med at søge ind på en videregående uddannelse,« siger han.

På UCN bliver over halvdelen af de studerende optaget via kvote 2, mens resten kommer ind via kvote 1. Fristen for kvote 1 ansøgninger udløber 5. juli og derfor opfordrer uddannelsesdirektøren til, at man gør brug af den løsning. Der kan nemlig være øget sandsynlighed for at komme ind den vej i år.

»Hvad enten man vil tage en velfærdsuddannelse eller en uddannelse målrettet det private erhvervsliv, er der ekstra gode chancer i år. Vi opretter flere pladser på nogle af uddannelserne, og samtidig gør faldet i søgningen, at der måske ikke er helt så mange om buddet,« siger Peter Møller Pedersen.

Har man sendt en ansøgning afsted via enten kvote 1 eller 2, så får man svar på, om man er blevet optaget 28. juli.