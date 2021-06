Det var en kold torsdag, da Sven Norup blev ringet op af en kollega, som havde gjort et mærkværdigt fund i Kalvebod Fælled på Amager.

Kollegaen var nemlig stødt på en afkræftet og såret dåhjort, der rundt om halsen og om geviret var viklet ind i noget ved første øjekast uidentificerbart.

Sven Norup, der er skovfoged i Naturstyrelsen, kom hurtigt til stedet, og sammen med kollegaen kunne han konstatere, at der var tale om ståltråd, som samtidig havde boret sig flere centimeter ind i halsen på det sagesløse dyr.

Derfor var der ingen anden mulighed, end at Sven Norup placerede ét skud i dyrets hjerte og gav den fred for det smertehelvede, den havde befundet sig i.

»Den havde ikke kunnet optage føde og var helt afkræftet. Det var den sikre død, og normalt ville den strangulere sig selv med sådan noget ståltråd, men det havde sat sig rundt om geviret, og derfor var luftvejene ikke helt lukkede,« fortæller Sven Norup om situationen, der fandt sted i februar.

Ståltråden omkring dåhjortens hoved. Den havde skåret sig fire centimeter ind. Vis mere Ståltråden omkring dåhjortens hoved. Den havde skåret sig fire centimeter ind.

I første omgang slog Sven Norup episoden hen som et decideret uheld, fordi dåhjorte normalt er nogle nysgerrige væsener, som godt kan ende med at forvilde sig ud i situationer, hvor de eksempelvis får viklet ting om hovedet.

Men da en skovgæst et par dage efter ringede og fortalte skovfogeden, at vedkommende havde fundet en såkaldt snare, der er en fælde bestående af en løkke, som et dyr kan bevæge sig ind i og dernæst gribes og holdes fast af, meldte Sven Norup dåhjortens død til politiet.

Københavns Politi gik herefter i gang med at undersøge området, og dér fandt de yderligere fem snarer.

»Så vidste jeg jo godt, hvad klokken var slået. Jeg bliver simpelthen indigneret og forarget over, at man mishandler dyr sådan, og den her dåhjort har nok gået rundt i et par uger. Og så ved vi ikke, om andre dyr har lidt samme skæbne. Det er krybskytteri,« fortæller Sven Norup.

Sådan så halsen ud, da ståltråden var fjernet fra dåhjorten. Vis mere Sådan så halsen ud, da ståltråden var fjernet fra dåhjorten.

I samme ombæring faldt et par andre brikker på plads for Sven Norup.

I løbet af februar havde han og kollegaerne nemlig hele ni gange oplevet, at hængelåsen ind til Kalvebod Fælled var blevet klippet over i nattens mulm og mørke.

»Det gav jo pludselig mening, hvorfor det var sket. Og vi har det problem, at vi sover om natten, så døde eller sårede dyr kan godt være blevet hentet der. Det er fuldstændig uacceptabel opførsel,« siger Sven Norup.

Hele situationen med den svækkede dåhjort fandt sted i februar, og siden har Københavns Politi efterforsket krybskytteriet.

Naturstyrelsen har fundet fem stål-løkker som denne. Foto: Naturstyrelsen Hovedstaden Vis mere Naturstyrelsen har fundet fem stål-løkker som denne. Foto: Naturstyrelsen Hovedstaden

Ifølge TV 2 Lorry viser politiets efterforskning, at det er en mand, der står bag, men ellers ved man ikke noget.

Derfor vælger Sven Norup nu at gå ud med en opfordring til offentligheden.

»Vi har afventet politiet og givet dem arbejdsro, men nu vil vi gerne have folks hjælp, hvis de har set noget. Vi har mange gæster i Kalvebod Fælled, og de kan hjælpe os. De her snarer var ikke sat tæt på vejen, så man støder ikke helt tilfældigt på dem,« siger Sven Norup og fortsætter:

»Så vi vil gerne have hjælp til at få det stoppet. Det er krybskytteri, og det er fuldkommen uacceptabelt. Vi synes ikke, det er okay,« siger han.