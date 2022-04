Luftalarmen lyder.

Først tænker Allan Kirkeby Andreasen og hans kone ikke videre over det. Det er blevet hverdag.

Så de kigger på hinanden og bliver enige om at tage en halv time ekstra i sengen.

Men så begyndte historierne at rulle ind.

Rusland har sendt missiler ind over Lviv – den by, som nordjyden i dag kalder hjem.

»Først vidste vi jo ikke, hvad der skete. Men så gik det ligesom op for os, og vi kunne se den sorte røg i horisonten,« siger Allan Kirkeby Andreasen.

Men modsat hvad man måske ville tro, når man følger krigen på sikker afstand, så blev han ikke bange. Selv ikke, da krigen lige pludselig rykkede meget tæt på.

»Jeg blev rasende. Rasende over, hvor meningsløst det er. Hvor håbløst, det er,« siger Allan Kirkeby Andreasen.

Derfor er det heller ikke mærkeligt, at han kun få timer efter de første alarmer satte sig i sin bil for at køre på arbejde. Noget, han har gjort stort set hver dag, siden krigen startede. Men modsat andre dage nåede han dog ikke frem.

I hvert fald ikke i første forsøg.

For han var ikke kommet langt fra sit hjem, før luftalarmen lød igen.

»Normalt ville jeg bare køre videre. Men vi har ligesom luret sirenerne bedre nu end i starten. Og de lød flere gange. Så jeg vendte om. Jeg ville bare være tæt på min familie,« siger Allan Kirkeby Andreasen.

Over middag satte han sig igen i bilen, og den her gang nåede han helt frem til kontoret.

»Alle mine ansatte var allerede på arbejde. De er simpelthen så pisse seje altså,« siger han.

Allan Kirkeby Andreasen har virksomheden A2 Software, og selvom han på ingen måde kræver af sine medarbejdere, at de skal møde ind på kontoret, gør de det alligevel.

Ligesom ham, har de brug for at finde en form for normal i en ekstremt omskiftelig situation og at have noget at give sig til, som kan holde tanker og nyheder lidt på afstand.

Allan Kirkeby Andreasen kører dagligt på kontoret, hvor han forsøger at holde en hverdag kørende med sine ansatte.

»Det lyder jo mærkeligt at sige, men livet går også videre. Også når der falder missiler,« siger han.

Og selvom Ruslands missilangreb mandag betød, at krigen rykkede tættere på Lviv, som ellers har været lidt af en frizone i en hektisk tid, så har Allan Kirkeby Andreasen ingen planer om at forlade landet.

»Vi har sørget for, at taskerne er pakket. Men vi har ikke i sinde at rejse. Det her er vores hjem,« siger han.

Syv mennesker mistede livet i angrebene mandag.