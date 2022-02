Dagen inden nytårsaften i 2020 ligger Malene Toftgård Kjeldmand på sofaen med sine tre børn efter en gåtur, da hun pludselig får det dårligt. Meget dårligt.

»Jeg bliver helt svedig og får hurtig puls. Jeg kan mærke, at mit hjerte slår 300 slag i minuttet, og jeg kan mærke, at jeg næsten ikke kan trække vejret. Jeg har brug for hjælp.«

Hun var med det samme klar over, at noget var helt galt. Men alligevel havde hun aldrig i sin vildeste fantasi forestillet sig, hvad der ville ske.

Bare få minutter efter blev alt sort. Malene var død.

Men i dag er hun i live. Det skyldes hendes tre børn, der dengang var bare 9, 13 og 15 år gamle. Ingrid, Carl og Oscar reddede deres mors liv. Nu er de nomineret til at blive Årets Hjerteredder 2022.

Først skal vi tilbage til huset på villavejen i Mårslet ved Aarhus den vinterdag for lidt over et år siden.

Malene Toftgård Kjeldmand og børnene har lige været på en gåtur i skoven. Alt er, som det plejer.

Familien er klar til at slå sig ned i sofaen, da Malene pludselig får det akut dårligt.

Da hjertet hamrer derudad, og hun bliver mere og mere konfus, får hun sagt til børnene, at de skal hente hjælp hos naboen.

Mens hendes ældste søn Oscar på 15 år løber efter hjælp, bliver Ingrid på 9 og Carl på 13 hos deres mor, der på det tidspunkt stadig er ved bevidsthed.

Carl får ringet til deres læge, mens Malene langsomt driver længere væk.

»Skynd dig at ringe 112,« får 13-årige Carl at vide. Så det gør han, mens lillesøster Ingrid står på sidelinjen og ser chokeret til.

Imens aktiveres hjerteløberne i området, og Carl får lagt sin mor i aflåst sideleje. I afmagt løber 9-årige Ingrid nu ud på vejen i strømpesokker for at finde hjælp med storebror.

De kommer sammen tilbage med naboerne Henrik og Marianne. På det tidspunkt er Malene blevet helt blå i ansigtet, så beskeden fra alarmcentralen er klar: Hjertelungeredningen skal startes nu.

Der går 12-15 minutter, inden ambulancen kommer. Næsten 18 minutter går der, før Malenes hjerte slår igen. I den tid er Malene død.

15-årige Oscar overtager kontakten med alarmcentralen, og undervejs er i alt seks-syv hjerteløbere fra byen også nået frem.

Det er først, da mor er blevet hentet med ambulancen, at børnene begynder at græde.

De næste 48 timer ligger Malene i kunstig koma på Skejby – lægerne finder undervejs ud af, at hun har en medfødt hjertefejl. Da hun vågner igen, kan hun heldigvis genkende børnene og huske, hvad der er sket.

»Nu står det 1-1, sagde jeg til dem. Jeg har givet dem liv, og nu har de også givet mig liv,« fortæller Malene.

Hun bliver opereret for hjertefejlen og klarer sig i dag uden pacemaker. Og lægerne forsikrer hende om, at det ikke sker igen.

Fakta om hjertestop – hurtig hjælp er afgørende Hurtig hjælp er afgørende: Hvert år rammes omkring 4.700 danskere af hjertestop uden for hospital. Det svarer til omkring 13 hver dag.

Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er i dag cirka 14 procent (2020).

I 80 procent af tilfældene med hjertestop uden for hospital giver tilstedeværende personer livreddende førstehjælp, før professionel hjælp ankommer.

Hvis ingen træder til med genoplivning, inden ambulancen ankommer, overlever 1 ud af 19.

Hvis et vidne træder til med hjertemassage, inden ambulancen ankommer, overlever 1 ud af 7.

Hvis personer med hjertestop modtager genoplivning med brug af hjertestarter, inden ambulancen ankommer, overlever næsten 1 ud af 3.

Hurtig reaktion ved et hjertestop er afgørende. Ifølge Det Europæiske Råd for Genoplivning kan sandsynligheden for at overleve være helt op til 70 procent, hvis en person med hjertestop modtager genoplivning med brug af en hjertestarter inden for tre til fem minutter.

De fleste personer får varige skader eller dør, hvis ikke de får hjælp inden for cirka 10 minutter. Efter seks minutter kan hjernen begynde at tage skade, og for hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med cirka 10 procent. Kilde: Hjerteforeningen

»Jeg rendte rundt som en tikkende bombe, så det var heldigt, at den blev udløst, mens jeg var sammen med nogen, og at børnene vidste, hvad de skulle gøre,« siger den stolte mor.

I dag er hun rask og næsten helt på benene igen – på mandag starter hun fuldtid på sit arbejde.

»I dag har jeg det dejligt, jeg er i live for fanden, og jeg kan få lov til at være mor for mine børn.«

Men allerede, da hun vågnede i hospitalssengen, tænkte hun, at hun skulle gøre noget for børnene. Både børnene og naboerne fortjente en særlig hæder og anerkendelse.

Derfor har hun nomineret dem til at blive Årets Hjerteredder 2022, som Hjerteforeningen kårer hvert år. Uden dem ville Malene være død i dag.

»Et af børnene sagde på et tidspunkt, at de ikke syntes, de havde gjort noget, som alle andre ikke kunne. Men at de formår at tænke rationelt og bare gøre noget, er vildt. Jeg er så stolt af dem.«

Hvert år hylder Hjerteforeningen modige livreddere, der turde træde til ved hjertestop – ligesom Ingrid, Carl og Oscar gjorde den dag.

»Jeg ville helst, at de ikke havde behøvet at gøre det, men nu de skulle stå i den situation, er jeg så stolt. Jeg er helt overbevist om, at jeg har verdens bedste børn,« siger Malene Toftgård Kjeldmand.

Ingrid, Carl og Oscar er en ud af tre nominerede. Hvem der vinder, afsløres ved indsamlingsshowet Hjertegalla, der løber af stablen lørdag 12. marts.