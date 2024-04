Jes Brinchmann Christensen sad i toget, da han modtog nyheden om, at hans tidligere arbejdsplads gennem mange år stod i flammer.

»Jeg smed alt, jeg havde havde i hænderne og skyndte mig derhen,« siger han og fortsætter:

»Det er dybt hjerteskærende. Børsen er ikke bare en arbejdsplads, det er en bygning, der betyder meget for mig. For København. For danskerne.«

Tirsdag morgen brød den historiske bygning Børsen i brand.

Jes Brinchmann Christensen er direktør i Cepos. Indtil for ganske nylig, arbejdede han i den historiske bygning. Foto: Mathias Svold Vis mere Jes Brinchmann Christensen er direktør i Cepos. Indtil for ganske nylig, arbejdede han i den historiske bygning. Foto: Mathias Svold

Indtil for ganske nylig arbejdede Jes Brinchmann Christensen tæt sammen med Dansk Erhvervs direktør, Brian Mikkelsen, som viceadministrerende direktør i Børsen, hvor han havde sin daglige gang i godt og vel fem år.

»Jeg så Brian Mikkelsen løbe ind og ud af bygningen med malerier. Det er trist. Mere end trist,« siger Jes Brinchmann Christensen.

I efteråret sidste år blev han direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier, red.).

»Jeg tog derhen med håbet om, at jeg kunne gøre noget, men det kunne jeg desværre ikke. Nu er jeg på vej tilbage på arbejdet,« lyder det fra direktøren.

Politi og brandvæsen er massivt til stede omkring Børsen, hvor man forventer at være længe endnu.

