For flere danskere er ønsket om at få et barn med et bestemt køn så stort, at de betaler tusindvis af kroner for i udlandet at få en bestemt type fertilitetsbehandling, der er ulovlig herhjemme.

Men det er ikke i barnets interesse, når forældre på forhånd begynder at designe børn efter det køn, de forestiller eller ønsker sig, advarer familieforsker Per Schultz Jørgensen.

»For mig er det et eksempel på det, vi kalder projektbørn. Det bliver et projekt i forældrenes liv, og man møder barnet med temmelig lukkede forestillinger,« siger familieforsker Per Schultz Jørgensen og fortsætter:

»Det kan ikke være sig selv på sine egne betingelser, og barnet kan komme til at slås med ikke at leve op til deres forældres forventninger. Det er et dårligt udgangspunkt.«

B.T. kunne søndag fortælle, at det danske firma Kirurgirejser tilbyder rejser til Georgien, hvor par for omkring 40.000 kroner kan modtage en fertilitetsbehandling, der resulterer i et barn med et bestemt køn.

Aktuelt har firmaet omkring 15 danske par i systemet med henblik på at modtage behandlingen, oplyser direktør i Kirugirejser, Atef El-Kher.

Sådan foregår kønsselektion gennem Kirurgirejser Når et par henvender sig med henblik på at få kønsselektion starter man med at finde ud af, hvilken behandling parret skal have, fortæller direktør i Kirurgirejser, Atef El-Kher

Herefter skal kvindens fertilitet og mandens sæd undersøges, og så skal kvinden i hormonbehandling.

Når kvinden har været i hormonbehandling, skal hun have taget æg ud. og manden skal donere sæd. Det sker på en klinik i Georgien.

Efterfølgende bliver æg og sæd sendt til et laboratorium i USA, hvor kvindens æg bliver befrugtet med mandens sæd. I laboratoriet udtager man en enkelt celle fra æggene for at bestemme, om ægget vil udvikle sig til et foster af hun- eller hankøn.

Et befrugtet æg, der vil udvikle sig til det ønskede køn, bliver sat op i kvindens livmoder. Kilde: Direktør for Kirurgirejser Atef El-Kher og Kirurgirejser.dk

Og selv om det er tabu, oplever mange danske mænd og kvinder en stor sorg, hvis de ikke får et barn af det køn, de ønsker sig.

På forummet min-mave.dk findes der flere debatter om emnet. En bruger skriver blandt andet:

»Da jeg havde født dreng nummer to, blev jeg ramt af sorg! Jeg kan huske, hvordan jeg stod og græd under bruseren derhjemme, hvor ingen så det. Ikke fordi jeg ikke elskede min lille perfekte søn, men fordi jeg et eller andet sted havde "mistet" en pige. (...) Som led i sorgprocessen googlede jeg mig også frem til muligheden for kønsselektion i udlandet, og dette blev en trøst.«

Ifølge familieforsker Per Schultz Jørgensen er det naturligt, at vi som forældre ønsker at få et bestemt køn eller gerne vil prøve at have børn af begge køn.

Men at nogle handler på ønsket ved at betale for fertilitetsbehandling i udlandet, vidner om, at vores samfund har ændret sig, mener han.

»Det tegner et billede af en meget individualistisk kultur, hvor alting er noget, der skal passe til 'mig og mine behov'. Ligesom vi vælger tv on demand, så bliver børn også noget, vi vælger 'on demand',« siger Per Schultz Jørgensen og fortsætter:

»Barnet skal have et bestemt køn, fordi det skal passe ind i vores forestillinger om, hvilke behov hos os selv, det skal opfylde.«

Og udover ønsket om at opleve begge køn, så er det netop forestillingen om de ting, man kan lave sammen, der fylder meget hos forældre, som brændende ønsker sig en baby af et bestemt køn.

Det fremgår af flere forskellige debattråde på Min-Mave.dk.

En mor, der oplyser, at hun og hendes mand har betalt for kønsselektion i udlandet for at få en pige, skriver blandt andet:

»Jeg glæder mig så meget til at opleve mine drenge blive store og alle de glæder, jeg skal have med dem med snak om fodbold, piger, knallerter med mere. Det glæder jeg mig lige så meget til, som jeg glæder mig til at se min datter/døtre vokse op og shoppe med hende/dem, lægge makeup, købe bryllupskjole med mere. Jeg vil bare så brændende (gerne, red.) opleve begge dele med begge køn.«

Men hvis du som forælder begynder at planlægge, hvad dit barn skal interessere sig for, og hvordan jeres relation skal være på baggrund af barnets køn, så risikerer du ikke kun, at barnet får det svært, fordi det ikke lever op til dine forventninger.

Du går også glip af noget af det vigtigste ved at have børn, mener Per Schultz Jørgensen.

»Den allerstørste gave ved at få et barn er, at du får noget nyt i dit liv. Noget, der ligger udenfor dig selv, og som er større end dig selv. Ikke noget, du har planlagt og designet efter en bestemt forestilling.«