Da en mand pludselig ringede til sin kone og bad hende om at komme hjem, troede hun til at begynde med, at det var fordi, han ville skilles.

Det viste sig dog ikke at være tilfældet. Faktisk langt fra.

I stedet kunne manden fortælle hende, at han var den heldige vinder af 3.145.604 skattefri kroner på det nordiske lotteri Vikinglotto, som han havde vundet, efter han ved en pludselig indskydelse havde købt en kupon.

Det fortæller manden, der er i 40erne og fra Frederiksberg Kommune, til Danske Spil.

»Jeg tilføjede selvfølgelig, at det var noget godt (da han ringede til sin hustru, red.) Men det hørte hun vist ikke, for hun spurgte chokeret, om jeg ville skilles. Det kunne jeg bestemt afkræfte,« siger den heldige vinder.

»Hun blev selvfølgelig glad – også for at det ikke handlede om skilsmisse.«

Vinderkuponen endte i hans besiddelse ved lidt af et tilfælde, da han for nogle uger siden kom forbi en tankstation, forklarer han til Danske Spil:

»Jeg havde siddet i min coronaboble, som vi alle vist kender til. For en kort bemærkning var jeg blevet kaldt ind på mit arbejde, og på vejen var der bare et eller andet, der sagde mig, at jeg skulle købe en kupon. Jeg ved godt, at det lyder helt skørt, men jeg drejede bare instinktivt ind på tanken,« fortæller manden og tilføjer:

»Da jeg kom ind, var der igen noget i mig, der sagde, at jeg skulle købe til trækningen på Vikinglotto, for jeg syntes at have hørt, at sandsynligheden for at vinde en stor gevinst på netop det lotteri er størst.«

Manden og hans hustru har besluttet, at de ikke vil fortælle nogen om, at de har vundet. Heller ikke deres børn.

»Det ser vi ingen grund till. Gevinsten kommer ikke til at forandre vores hverdag som sådan, da vi jo stadigvæk skal arbejde. Og vi gider ikke, at folk skal tro, at vi har bagdelen fuld af penge. Men vi har mulighed for nu at opgradere vores hverdag og lave alle de ting med vores børn, som man ellers er tvunget til at spare op til,« siger han og fortsætter:

»Og så vil jeg jo gerne have min kone med på Noma, nu vi kan gå ud at spise igen. Vi skal da lige mærke, at vi er blevet millionærer.«