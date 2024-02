For snart seks år siden, 27. marts 2018, havde Connie Mølgaard pyntet hjemmet i Aabybro op til påske.

Dagen efter stod hun pludseligt i sit livs værste sorg, og pynten har været pakket væk lige siden.

For de gule farver og malede æg minder hende om den dag, hendes 25-årige søn Simon faldt om med et hjertestop. Så blev han kortvarigt genoplivet. Til sidst erklæret hjernedød.

»Jeg tænker på det hver dag. Han lå i hospitalssengen, og hjertet bankede stadigvæk. Jeg ventede bare på, at han åbnede øjnene igen,« siger 61-årige Connie Mølgaard, der først fortalte sin historie til Nordjyske.

Men det skete aldrig, og midt i chokket blev hans mor stillet et spørgsmål, hun har fortrudt svaret på lige siden:

»Må vi tage din søns organer?«

Simon havde ikke registreret sig i donorregistret inden sin død, og derfor stod hans mor med det svære valg.

Hun var selv tilmeldt og vidste, at hendes søn var sådan en, der altid hjalp andre.

Mens Connie Mølgaards sorg aldrig forsvinder, forsøger hun i dag at være der for sine andre børn og børnebørn. Foto: Privat

Derfor underskrev hun papiret, der kort efter gav hospitalet lov til at tage Simons organer.

Organer, der siden har givet livet tilbage til tre voksne og ét barn.

Men selvom hendes beslutning reddede andre, ville hun i dag ønske, at hun havde sagt nej.

»Det er det værste, jeg har gjort. Jeg tror ikke, man forstår konsekvenserne, før man selv har stået i det,« siger Connie Mølgaard og fortsætter:

FAKTA: SÅDAN BLIVER DU DONOR: Du kan tage stilling til organdonation på tre forskellige måder i Danmark. Alle er lige juridisk gyldige: – I Donorregistret, som du tilmelder dig via: https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Bliv-donor/Organdonor – På donorkort, som du selv skal bære på dig – Mundtligt til dine pårørende

»Du har et barn, der får hjertestop – og så får du spørgsmålet. Det er man ikke i stand til at svare på, og jeg har fortrudt. For jeg fik ikke mulighed for at holde ham i hånden, da han døde.«

Havde hendes søn selv taget stilling, ville det være nemmere at acceptere, for så havde det ikke været hendes beslutning, forklarer Connie Mølgaard.

Det havde dog aldrig ændret på, at hun ikke var der, da han trak vejret for sidste gang:

»Jeg er selvfølgelig glad for, at der er andre, der har fået livet tilbage. Og jeg ved godt, at der ikke var noget at gøre, men jeg fik aldrig en afslutning med min dreng.«

For fire måneder siden skulle Connie Mølgaard igen sige farvel, da hendes mand gennem 19 år døde af kræft i leveren og nyren. De selvsamme organer, Simon donerede knap seks år tidligere.

Og her blev hendes fortrydelse kun forstærket, forklarer hun.

»Nu har jeg prøvet det med min mand, og vi vidste selvfølgelig, at han skulle dø, men der kunne jeg sidde med ham i hånden, og det betød meget for mig. Jeg er ikke et koldt menneske, der ikke kan se, at man kan hjælpe andre, og det har han (Simon, red.) også gjort. Jeg vil bare altid mangle mit farvel.«

I hjemmet i Aabybro er der tommere, end der nogensinde har været. Medmindre nogle af Connie Mølgaards fire andre børn eller hendes børnebørn kommer på besøg.

Connie Mølgaard tror ofte, at hendes søn kommer hjem igen. Og selvom det snart er seks år siden, at han døde, fylder sorgen hver eneste dag, fortæller hun. Foto: Privat

På hylder står der billeder af Simon. Hans tøj ligger det samme sted i skuffen, og savnet er konstant. Nu også til hendes mand.

Siden hendes egen oplevelse har hun selv takket nej til organdonation, selvom hun synes, at det er »fantastisk, at det kan lade sig gøre«.

I februar blussede debatten om organdonation igen op, da regeringen præsenterede et nyt udspil om, at alle danskere per automatik skal tilmeldes donorregistret, når de fylder 18 år. Hvis man herefter ikke ønsker at være organdonor, skal man aktivt vælge det fra.

»Når vi foreslår det her, så er det, fordi vi har mere end 400 danskere, som står på venteliste til et nyt organ. Desværre havde vi sidste år næsten 30 dødsfald blandt folk på listen, og de dødsfald vil vi gerne undgå ved at få flere til at være organdonorer,« udtalte statsminister Mette Frederiksen til DR i den forbindelse.



Siden har flere eksperter kritiseret forslaget, mens andre har prist det varmt velkomment.

