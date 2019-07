Både Rådet for Sikker Trafik og Cyklistforbundet er kritiske over for de nye eldrevne transportmidler.

Nye transportmidler som elløbehjul, elcykler og elektriske skateboards har gjort trængslen alt for stor på cykelstierne.

Det mener Rådet for Sikker Trafik og Cyklistforbundet, skriver Jyllands-Posten.

- Cykelstierne er skabt til cykler, men udviklingen er gået så stærkt, at infrastrukturen slet ikke har kunnet følge med.

- Det er uholdbart, at cykelstierne skal rumme køretøjer med vidt forskellige bevægelsesmønstre og hastigheder, siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

Hos Rådet for Sikker Trafik er man enige med Cyklistforbundet i, at de mange forskellige transportmidler på cykelstien gør almindelige cyklister utrygge.

Men det er faktisk decideret farligt og resulterer i ulykker, lyder det.

- At man smider så mange forskellige trafikarter ind på det samme område og i særdeleshed det forhold, at man har tilladt køretøjer, som kører langt hurtigere skaber konflikter og ulykker, siger Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

/ritzau/