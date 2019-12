Mange cyklister bliver dagligt frustrerede over røde lys, de ikke synes, giver mening.

En del af cyklisterne vælger at køre over for rødt, mens en anden del står tilbage med en følelse af at være til grin over at stoppe for trafiklys, de ikke synes giver mening. Og som bare stjæler deres tid, selvom der ingen fare ville være ved at køre frem.

»Når jeg holder for rødt her på Enghavevej, så suser alle andre ofte forbi mig i en fart. Så føler jeg mig faktisk en smule smådum, fordi jeg ofte er den eneste, der overholder loven,« siger cyklistforbundets direktør Klaus Bondam til TV 2 Lorry.

Han holder tilbage ved T-krydset Enghavevej og Ingerslevgade, hvor han skal lige ud af den cykelsti, der reelt ikke er en del af selve krydset.

»Der er absolut intet til hinder for, at jeg lige så godt kunne fortsætte. Altså lige bortset fra det røde lys. Bilerne svinger jo ikke op på cykelstien, og jeg kan sagtens flette med eventuelt venstresvingende cyklister fra Ingerslevgade, der også skal op på cykelstien,« siger Klaus Bondam.

Selvom Københavns kommune slår sig op på at være verdens førende cykelby, så anerkender kommunes enhedschef for Trafik, Jakob Bülow Find, at der rundt omkring i byen er mange steder, hvor cyklister ikke har optimale forhold.

»Jeg kender da masser af steder, hvor det er lidt træls for cyklister. Men jeg har gode folk ansat, der ved hvor stederne er, så de er skrevet på huskelisten. Så når der er mulighed for at gøre noget, så vil vi selvfølgelig gerne gøre noget ved de steder,« siger Jakob Bülow Find.

Særligt i morgen- og eftermiddagsmyldretiden er der mange cyklister, der dagligt irriteres over det, de ser som meningsløse kryds.

På Vesterbrogade i København har TV 2 Lorry på bare én time filmet 116 cyklister trodse det røde lys i.

Jakob Bülow Find fremhæver forskellige kryds rundt omkring i byen, hvor kommunen allerede har ændret i indretningen for cyklisternes skyld.

Det drejer sig blandt andet om, at de har opsat sensorer, der forlænger det grønne lys, når der kommer grupper af cyklister, og om lyskryds hvor det er blevet tilladt at svinge til højre for rødt.

Men selvom det går fremad, så ved han godt, at der i flere år frem vil være cykelstier og vejkryds, der ikke giver cyklisterne optimale forhold.

»Vi har ikke alle penge i hele verden, så det er hele tiden en benhård prioritering, hvor skal vi gøre noget først,« siger Jakob Bülow Find.

Men Cyklistforbundet efterlyser, at udviklingen tager fart, så kommunerne i højere grad tænker cyklisterne ind i indretningen.

»Det, der virkelig betyder noget for cyklisten og i særdeleshed på denne her kolde årstid, er, at man får et flow i sin kørsel. Hvis man hele tiden bliver afbrudt af røde lys, så er det ikke med til at animere til, at man vælger cyklen til,« siger direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam og fortsætter.

»Hvis flere skal vælge cyklen til i hverdagen, så skal det jo være et nemt, effektivt og bekvemt valg.«

Cyklistforbundet opfordrer derfor kommunerne til hurtigst muligt at sætte fart i udviklingen.

»Københavns kommune, og alle andre kommuner for den sags skyld, bør virkelig går deres lyskryds igennem, og se på hvor de kan ændre noget for cyklisternes skyld. Ofte er det jo relativt små ændringer, der kan skabe det her flow, som altså er meget vigtig for cyklister,« siger direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam.

Af og til er det regler og love, der står i vejen for, at forholdene for cyklister kan forbedres. Frederiksberg kommune fik tidligere i år afslag fra politiet på at indføre højresving for rødt lys i 16 udvalgte lyskryds, fordi cykelstierne ikke var helt brede nok.

Frederiksberg Kommune tog politiets afslag til efterretning, men i sådanne situationer mener Klaus Bondam, at kommunerne sammen med politiet bør udfordre lovgivningen og måske ændre lidt flere ting ved krydsene, så forholdene alligevel kan øges for cyklisterne.

»Hvis alle parter er villige til at have en god, løsningsorienteret og innovativ tilgang til tingene, så er jeg ret sikker på, at vi kan finde rigtig mange steder, hvor vi kan øge cykelfremkommeligheden betydeligt,« siger Klaus Bondam.