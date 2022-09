Lyt til artiklen

Man kan ikke have sin cykel i fred.

Det viser en opgørelse lavet af Lærerstandens Brandforsikring, der til B.T. oplyser, at deres anmeldelser af cykeltyverier er fordoblet siden sidste år.

»Vi er gået fra lidt mere end et halv tusinde i august sidste år til det dobbelte i år,« skriver pressechefen, Marie Grabow Westergaard, i en mail til B.T.

Interesseorganisationen F&P lavede i maj sidste år en samlet statistik over cykeltyverier for hele forsikringsbranchen.

Den viste, at svimlende 27.312 cykler blev nappet i 2021.

Pressechefen hos Lærerstandens Brandforsikring, oplyser desuden, at de oplevede et fald i anmeldelserne om cykeltyverier under coronanedlukningen, men at den nu »stiger igen.«

»Man kan virkelig se, at cykeltyvene er i gang igen,« skriver hun.