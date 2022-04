»Hvis du har, eller har kendskab til, en af disse hjelme, må du IKKE BRUGE DEN MERE.«

Således lyder det fra Schou Company A/S i en tilbagekaldelse af et parti Rawlink-cykelhjelme, som er sendt ud onsdag eftermiddag.

Efter en tidligere test af et parti cykelhjelme fra selvsamme mærke, kunne virksomheden nemlig konstatere, at der er en alvorlig risiko ved at benytte dem, da hjemlens materiale revnede under tests.

Og efter et forsigtighedsprincip har virksomheden nu valgt at tilbagekalde endnu et parti af Rawlink-hjelmene.

Tilbagekaldelsen omfatter dermed cykelhjelmene med følgende ITEM-numre: 44740 / 44741 / 44742 / 44743 / 44611.

Her kan du se, hvordan man finder ITEM-nummeret Foto: Schou Company A/s Vis mere Her kan du se, hvordan man finder ITEM-nummeret Foto: Schou Company A/s

Cykelhjelmene er blevet solgt over hele landet i Superbrugsen, Dagli'Brugsen, Kvickly, Coop.dk Shopping, i byggemarkeder og via diverse webshops.

Er man indehaver af én af de pågældende hjelme, opfordrer Schou Company A/S til, at de bliver opbevaret uden for børn og unges rækkevidde, og at man leverer den tilbage til købsstedet.

»Når du leverer hjelmen tilbage, skal du ikke bruge kvittering eller andet bevis for, at produktet er købt i den butik, der har markedsført vores produkt. Du kan herefter få pengene tilbage,« afslutter de.