Sundhedsportalen Cure4You, som flere praktiserende læger får deres digitale kommunikationssystemer fra, er under konkursbehandling, skriver Jyllands Postens erhvervsmedie Finans.

Det betyder, at tæt på en halv million danskere er nødt til at finde en ny måde at komme i kontakt med deres læge online.

For tre-fire år siden havde portalen mere end 1,8 millioner brugere, men det tal er løbende faldet efter, at man valgt at lave en strategisk ændring.

Ejerne Torsten og Monica Bolbjerg har selv taget beslutning om at begære selskabet konkurs.

»Vi har arbejdet på virksomheden længe, og vi er rigtig kede af, at vi nu må lukke den,« siger Torsten Bolbjerg til Finans.

Torsten mener, at den afgørende årsag til konkursen er, at virksomheden ikke har haft mulighed for at byde ind på en app, som Sundhedsministeriet og Praktiserende Lægers Organisation er ved at udvikle - det er de ærgerlige over, da de mener, at deres system har en del kvaliteter, der ville være gavnlige for den nye app.

App’en skal hede ‘Lægen i Lommen,’ og skal være en platform, hvor patienter og læger kan kommunikere med hinanden.

Parret stiftede virksomheden i 2001, og de ved endnu ikke, hvad Cure4You’s konkurs ender med.