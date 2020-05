Caroline Ørsum kyssede sin finske kæreste farvel på stationen sidste gang 3. marts. Siden har coronavirussen holdt dem adskilt i to en halv måned.

Carolines kæreste Soumu må ikke rejse ind i Danmark for at besøge hende. Ægtefæller må gerne besøge hinanden. Eller par, der lever i et registreret parforhold.

Men Caroline og Soumu har ikke papir på deres kærlighed til hinanden, så de må leve hver for sig. Kærestebesøg på tværs af landegrænser er nemlig ikke et 'anerkendelsesværdigt formål' i statens øjne.

»Det er ham, som jeg vil betegne som min allernærmste. Så derfor er det rigtigt hårdt,« siger 35-årige Caroline og fortsætter:

Caroline Ørsum har ikke set sin finske kæreste siden 3. marts. De lukkede grænser har holdt dem adskilt. Vis mere Caroline Ørsum har ikke set sin finske kæreste siden 3. marts. De lukkede grænser har holdt dem adskilt.

»Hvis vi havde en dato ude i fremtiden, hvor vi kunne ses igen, så ville det være nemmere. Om det så lå måneder væk. Men som det er nu, så er der ikke noget at se frem til. Det er en hård uvished,« siger hun.

Caroline fyldte 35 sidst i marts. Da hun sagde farvel til Soumu, så var aftalen at de skulle ses igen, når hun havde fødselsdag. Men nedlukningen af samfundet gjorde det umuligt.

»I stedet for så måtte vi nøjes med Skype. Vi var sammen på den måde det meste af dagen. Vi bagte den samme kage hver for sig. Om aftenen bestilte vi sushi og spiste med hinanden,« siger Caroline, som har været sammen med Soumu i et års tid.

Parret mødte hinanden, da han besøgte venner i København.

Det er ham, som jeg vil betegne, som min allernærmeste. Så derfor er det rigtigt hårdt Caroline Ørsum, kæreste med finske Soumu, som hun ikke kan se

Langdistanceforhold er ofte svære at få til at fungere, men det har ikke kunne være anderledes for de to forelskede. Carolines mor er på plejehjem og hun vil ikke flytte til Finland, som sagerne står. Soumu har sin egen virksomhed i Finland, som han skal passe.

Til gengæld så er Caroline Ørsum forfatter og har dermed et fleksibelt arbejdsliv og hendes kæreste kan ofte planlægge sin tid, så parret kan være sammen ganske meget, selvom der er langt til Finland.

»Vi er som regel altid sammen mindst fem dage af gangen hver tredje uge. Nogle gange mere. Henover julen, så var han her i et par uger,« siger Caroline.

Parret har talt om at blive gift i Sverige, hvor de begge har mulighed for at rejse ind. Men det forekommer Caroline absurd.

Caroline Ørsum må nøjes med et billede af Soumu, hendes finske kæreste. Coronavirusset har skilt dem ad Foto: Privatfoto Vis mere Caroline Ørsum må nøjes med et billede af Soumu, hendes finske kæreste. Coronavirusset har skilt dem ad Foto: Privatfoto

»Sverige er jo den store bussemand, når det kommer til smitte, så det ville jo være mærkeligt, at vi ligesom skulle igennem det for at få lov at være sammen,« siger hun.

Der er jo mange mennesker, som har måtte være adskilt i denne tid netop for ikke at udsætte andre for fare. Gør I ikke det, hvis I får lov at være sammen?

»Det er rigtigt, at mange ikke kan være sammen med deres nærmeste. Jeg kan heller ikke besøge min mor, så jeg forstår hvordan det er. Men Danmark har jo åbnet for ægtefæller og registrerede parforhold, hvor det er baseret på tillid. Jeg tror ikke, at det vil gøre en stor forskel at give kærester lov at besøge hinanden også,« siger Caroline Ørsum og fortsætter:

»Hvis han skulle isoleres eller testes, så ville det være helt fint. Det ville vi selvfølgelig gå med til,« siger hun.

Caroline håber, at det bliver et anerkendelsesværdigt formål at besøge sin kæreste. Så kan hun igen være sammen med sin finske kæreste. Vis mere Caroline håber, at det bliver et anerkendelsesværdigt formål at besøge sin kæreste. Så kan hun igen være sammen med sin finske kæreste.

Caroline har startet en gruppe på Facebook for folk, der er i samme situation. Det har hun gjort, så andre i samme båd har et sted at dele informationer, såvel som frustrationer.

Radikale Venstre vil gerne åbne op for, at kærester kan besøge hinanden.

»Staten skal beskytte borgerne og deres mulighed for at vedligeholde deres forhold til hinanden. Ikke holde dem adskilt. Jeg er overbevist om, at det ikke vil påvirke smittetrykket ret meget, hvis man gør kærester til et såkaldt anerkendelsesværdigt formål,« siger Andreas Steenberg, udlændingeordfører for Radikale Venstre.