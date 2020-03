Hjemløse mødes af lukkede herberger landet over på grund af coronakrisen. Forsamlingsforbud gør tingene værre.

Bliv hjemme.

Budskabet fra statsminister Mette Frederiksen (S) under coronakrisen er ikke til at tage fejl af.

Men ikke alle har den mulighed.

Hjemløse er hårdt ramt af coronaudbruddet. Mange søger mod herbergerne for tiden. Men mnge går forgæves.

Herberger og væresteder over hele landet er nemlig lukket ned, og de få, der er tilbage, er gået i nødberedskab.

Det er en alvorlig situation siger Christina Strauss, formand for Landsorganisationen for hjemløse, Sand.

- I forvejen var der ikke nok herbergspladser, og nu er der endnu færre. Der er oprettet nogle nødherberger, men de andre er jo lukket ned, siger hun.

Hos Kirkens Korshær i Aalborg har man samlet alle aktiviteter i et nødherberg, hvor hjemløse kan sove eller opholde sig i dagtimerne.

Men det er langt fra optimalt, siger Jonas Jakobsen, regionschef hos Kirkens Korshær i Nordjylland.

- De mennesker, vi møder, er jo særligt udsatte. Mange af dem har misbrugsproblematikker eller psykiske og fysiske lidelser, siger Jonas Jakobsen.

Tirsdag fremlagde regeringen et tiltag, der forbyder mere end ti personer at være samlet.

Derfor kan herbergerne blive nødt til at sige nej til flere.

Christina Strauss er bekymret for, at der nu kommer forbud mod at samle sig mere end ti personer på samme sted.

- Og der er faktisk kommet flere hjemløse på gaden, fordi vi har en flok "sofasurfere", der pludselig er der, fordi man ikke tør lukke dem ind.

Desuden er det en udfordring at undgå, at folk sover for tæt sammen og dermed potentielt smitter både personale og andre med virusset.

Christina Strauss mener, at der bør åbnes for tomme skoler og plejehjem og tage dem i brug som opholdssteder.

Jonas Jakobsen mener også, at det er den rigtige løsning.

- Jeg kunne forestille mig, at der står en del tomme skoler og plejehjem rundt omkring. Dem kunne man åbne op i en begrænset periode og give hjemløse adgang, siger han.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) er lige nu ved at se på mulighederne for at hjælpe landets hjemløse.

/ritzau/