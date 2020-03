Påskeferien nærmer sig i Danmark, og det betyder normalt, at danskerne skal i sommerhus eller på feriecenter.

Men sådan bliver det ikke i år. Coronavirussen har betydet, at Mette Frederiksen opfordrer borgerne til at blive hjemme. Og det rammer ejerne i ferielandet.

Det fortæller Kent Lodberg, der er marketingmanager hos Landal Greenparks som ejer feriecentret Seawest, til JydskeVestkysten:

»Påsken er et af de tidspunkter, hvor der normalt er flest besøgende. Vi håber, at vi i år kan have en belægning på 20 til 25 procent, men frygten er, at vi kun kommer til at ligge på 10 procent, som vi har gjort de seneste to weekender.«

Er du en af ejerne, der rammes hårdt af opfordringen om at blive hjemme? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv på lcpe@bt.dk.

At ferielandet i Danmark rammes så hårdt skyldes ligeledes, at mange af turisterne kommer fra Tyskland.

Det siger Jesper Selvejer, der driver sommerhusudlejningen hos Admiral Strand Feriehuse.

Op mod 90 procent af lejerne hos Admiral Strand Feriehuse kommer nemlig fra Tyskland. Og de kommer selvfølgelig ikke, når grænsen til Danmark er lukket.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

Koncerndirektør hos Hos Enjoy Resorts som har feriecentre på Rømø og i Gråsten, Martin Iversen, prøver at se lidt lyst på situationen.

Han tror, at der kommer gang i hjulene igen lige så snart, at der bliver åbnet op for Danmark.

Her mener han nemlig, at danskerne vil være søge hver en mulighed for at komme ud.

Det er ikke tilladt at samles over 10 personer frem til 13. april.