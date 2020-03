Sexmesser i Valby og Fredericia udskydes grundet corona. Koncerter og landsindsamling er også udskudt.

Sexmessen Erotic World skulle være afholdt i april, men arrangøren har valgt at udskyde til efteråret på grund af coronavirusset.

Udskydelsen skyldes, at de danske myndigheder anbefaler, at alle arrangementer med mere end 1000 deltagere bliver aflyst.

I første omgang gælder anbefalingen til udgangen af marts, men Erotic World har taget beslutningen nu.

- Vores gæsters og udstilleres sikkerhed og helbred er altid vores første prioritet.

- Erotic Worlds univers handler om nærhed, intimitet og samvær - dette er desværre svært at gennemføre efter statens nye anbefalinger, skriver Erotic World i en pressemeddelelse.

Sexmessen skulle have fundet sted 3.-5. april i Valby og 10.-12. april i Fredericia. Den bliver nu afholdt 2.-4. oktober i Valby, mens der senere vil blive meldt en dato ud for messen i Fredericia.

Sexmessen er en af en lang, lang række af arrangementer, som er blevet aflyst eller udskudt som følge af de nye anbefalinger, som myndighederne har sat i søen for at inddæmme coronavirusset.

Onsdag har Messecenter Herning udskudt alle sine arrangementer i marts.

Det drejer sig blandt andet om den store fagmesse Foodexpo, koncert med bandet Simple Minds, koncerten Absolute Bass, to MGP-koncerter samt fem forestillinger af musicalen "9 to 5".

Børns Vilkår skulle have haft landsindsamling 22. marts, men den er blevet aflyst. Der arbejdes på at finde en ny dato.

Samtidig er et melodigrandprix for regional- og mindretalssprog "Liet International" blevet aflyst.

100 udenlandske kunstnere skulle have deltaget 3.-4. april i Aabenraa, men arrangørerne har vurderet, at der er for stor risiko for at sprede virusset og har derfor aflyst.

Et motionsløb, som 90.000 skolebørn skulle have deltaget i 3. april, er også blevet aflyst. Det oplyser Team Rynkeby Fonden, som er arrangør af løbet.

