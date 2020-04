Det kan godt ske, at det er coronavirus, der stjæler den store opmærksomhed for tiden i Danmark og i verden.

Men det er ikke kun den verdenskendte sygdom, som bringer folk i livsfare. Hjertestop er stadig en normal ting, og derfor er førstehjælpere altafgørende.

Der er dog bare lige det her med den sociale afstand, som er så vigtig i disse tider. Påvirker det førstehjælperne? Ikke rigtig.

Trods coronavirussets angreb på Danmark, så oplever man i hvert fald ikke et fald på førstehjælpen i Nordjylland. Det skriver Nordjyske.

»Vi kan ikke underbygge det med hård data, men folks ønske om at hjælpe er stadig så udtalt, at vi ikke oplever et fald. For folk, der har trænet i at give hjertehjælp og besluttet sig for at give det, er det en stor ting. Det betyder noget for dem, og det har coronavirus ikke ændret noget på,« siger Kaspar Bach Habersaat, vicepræsident i Falck kommunikationsafdeling til Nordjyske.

Over hele Danmark kan danskere melde sig frivilligt til at lære førstehjælp og på den måde stå til rådighed, hvis der skulle blive brug for førstehjælp i området.

Hvis der lyder 1-1-2 på et hjertestop i det område, hvor du er, vil du blive kontaktet.

Siden 2006 har det været obligatorisk at tage et førstehjælpskursus, når man tager kørekort. Det betyder, at rigtig mange unge danskere har lært de basale metoder til at yde førstehjælp.

Dog anbefales det, at man fornyer sit førstehjælpskursus hvert andet år, så det er muligt at huske alle detaljerne.

Nordjyske skriver, at omkring 1500 borgere er tilmeldt frivilighedsordningen.

250 af dem har tilmeldt sig akutordningen, der kræver, at du skal kunne flere ting og have taget et 24-timers førstehjælpskursus.

Der findes mere end 20.000 hjertestartere over hele landet, der bruges til at genoplive personer med hjertestop.