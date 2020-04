3.g'ere og 2.hf'ere skal til færre eksaminer. Det er alle partier enige om, oplyser Undervisningsministeriet.

Et enigt Folketing har nu besluttet, at elever i 3.g landet over skal op til tre eksaminer til sommer, mens 2.hf'ere får fire eksaminer.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet onsdag aften.

Afgangseleverne på stx, hhx og htx-uddannelserne og eleverne på den toårige hf-uddannelse skal altså op til færre eksaminer end normalt. Beslutningen er taget på baggrund af coronavirusset i Danmark.

De resterende prøvekarakterer erstattes af årskarakterer, som gives i slutningen af skoleåret.

Regeringen er blevet enig med alle Folketingets partier om beslutningen.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) håber, at eleverne vil tage godt imod ændringen.

- Det er vanskeligt at gennemføre prøver i fuldt omfang i lyset af sundhedsmyndighedernes anbefalinger og den nødundervisning, som har fundet sted.

- Derfor er jeg tilfreds med det kompromis, vi i fællesskab er nået frem til. Selv om det bliver en anden optakt til studentereksamen, end eleverne havde forventet, håber jeg, at de tager godt imod løsningen og har forståelse for den helt ekstraordinære situation, siger ministeren.

Aftalen betyder, at alle 3.g-elever skal op i skriftlig dansk og et udtrukket studieretningsfag på A-niveau. De skal også op til en mundtlig prøve i deres store skriftlige opgave.

2.-hf-elever skal op i to skriftlige prøver i dansk og engelsk og to mundtlige prøver i dansk og den senest placerede udtrukne prøve.

Sædvanligvis er landets 3.g'ere oppe til 7-8 afsluttende eksaminer, mens landets 2.hf'ere normalt skal til ni eksaminer.

3.gere, 2.hfere er en del af regeringens genåbningsplan, og de skal således tilbage på skolebænken efter påske.

Det skal eleverne i 1.g, 2.g og 1.hf ikke. Deres prøver bliver desuden aflyst.

/ritzau/