Cirka 4000 døve i Danmark får budskaber om coronavirussets udvikling formidlet via travle tegnsprogstolke.

Det har været nogle hektiske dage for tegnsprogstolk Helen Vad.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften lukkede store dele af det offentlige Danmark ned, stod tolken og formidlede nyhederne via tegnsprog.

Siden har det ene pressemøde om coronavirussets udvikling taget det andet. Og hver gang med først én og siden to tegnsprogstolke med på sidelinjen.

- Det er en meget anderledes arbejdssituation, fordi vi er totalt uforberedte på, hvad det er for budskaber, som ministre og myndighedspersoner kommer med.

- Vi ved ikke noget på forhånd og kan kun læse ministeriers hjemmesider og medierne for at have så god baggrundsviden som muligt, siger Helen Vad.

Hun arbejder for CFD Tolkebooking, som myndighederne har hyret til opgaven med at kommunikere budskaberne til cirka 4000 døve i Danmark.

- Det er klart, at vi også bliver berørt, når vi hører, at Danmark bliver næsten halvt lukket ned, som det skete onsdag.

- Men når lige at få et sus i maven, sådan som størstedelen af befolkningen nok får, og tænker: Hold da op, hvad sker der nu?

- Men så griber man fat i sig selv for at få fuld koncentration, siger Helen Vad.

Det er nyt, at man ser tegnsprogstolke ved regeringens pressemøder i det omfang, det er set den seneste uge.

Tegnsprogstolkenes tv-optræden har affødt mange reaktioner. Langt de fleste er positive, fortæller Helen Vad.

- Der er mange nuancer inden for tegnsprog, og vi prøver at finde den sprogkode, der gør, at så mange som muligt får noget ud af det, siger Helen Vad.

Men der er også reaktioner på sociale medier, når nogle fra målgruppen ikke lige synes, at tolkene rammer rigtigt.

Det er heller ikke alle ord, der er lige lette at gengive på tegnsprog.

"Solnedgangsklausul" er ifølge Helen Vad et af de ord, man lige skal overveje, hvordan gengives.

Et andet hyppigt ord på pressemøderne - coronavirus - har fået sit eget tegn.

Det er identisk med den grafiske fremstilling af virusset som en rund kugle, med "kongekroner", der udgår fra virussets epicenter.

Så tegnet laves ved hjælp af to hænder - en knyttet hånd og en hånd med spredte fingre.

Coronavirusset ser ud til at have bidt sig fast hos danskerne. Og flere pressemøder må forventes den kommende tid.

Af samme grund er der nu tre tolke, der med kort varsel kan rykke ud og formidle budskaberne til døve.

/ritzau/