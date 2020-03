Selvom Danmark er lukket ned, står Danmark ikke stille.

Tusindvis af danskere er blevet bedt om at blive hjemme i denne tid, hvor coronavirussen spreder sig hurtigt herhjemme, og al unødvendigt samvær offentlige steder er blevet lukket ned eller anbefalet af regeringen om ikke at finde sted.

Det betyder dog ikke, at du eksempelvis ikke må gå ned for at handle, hvis du er rask og mangler ting til køleskabet. Men du skal tænke dig om.

Her følger en guide til, hvordan du bør opføre dig, hvis du skal forlade dit hjem i dag.

Bliv hjemme, hvis du er sløj

Også selvom du ikke er smittet med coronavirus. I øjeblikket har sundhedsvæsnet ikke ressourcer til at tjekke alle, der døjer med forkølelse og lignende. Så hvis du døjer med hoste, har let feber eller er småsnottet – så bliv hjemme og forsøg at få folk til at handle ind for dig.

God hygiejne

Du har nok læst, at håndsprit har stået i høj kurs i det seneste dage. Og Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at du hele tiden er opmærksom på, at du har rene hænder.

Vask ofte hænder i løbet af dagen og brug gerne håndsprit, før du bevæger dig udenfor, og vask hænder, når du kommer retur, i tilfælde af, at du har været i kontakt med andre mennesker, der er syge.

Albuen – ikke hånden

Nys ned i dit ærme omkring din albue. Eller ned i et lommetørklæde. Undgå for så vidt muligt at nyse i dine hænder, da du hurtigt kan smitte andre gennem kontakt.

I Københavns Lufthavn kan tæt kontakt med andre næppe undgås. Men tag forholdsregler, siger Sundhedstyrelsen. Foto: Nils Meilvang Vis mere I Københavns Lufthavn kan tæt kontakt med andre næppe undgås. Men tag forholdsregler, siger Sundhedstyrelsen. Foto: Nils Meilvang

Hold afstand

Når du bevæger dig rundt udenfor, så hold så vidt muligt ordentlig afstand til andre, for eksempel når du går rundt i supermarkedet eller står i kø. Gerne to meters afstand. Coronavirussen smitter ofte gennem dråber fra hoste eller nys, der spreder sig i luften, og det er typisk inden for to meters afstand. Herefter falder de dråber til jorden.

Vink i stedet for kram

Især i disse tider kan det være rart at få en ekstra krammer, når vi står i en så speciel situation. Men prøv så vidt muligt at undgå kram, kindkys og håndtryk i det offentlige rum.

Tænk dig om i transporten

Hvis du kan magte det, så gå eller tag cyklen. Den offentlige transport står ikke stille, men brug det så lidt som muligt, da det er et oplagt sted at blive smittet.

Undgå for så vidt muligt at tage bus, tog eller metro i myldretiden, og tænk på ovenstående råd om hygiejne og lignende, når du befinder dig i den offentlige transport.

Hvis du skal med DSB's regional-, intercity- og lyntog, skal du huske at købe pladsbillet. Ellers kan du ikke komme med toget i øjeblikket.

Drop restauranten

Det er ulovligt for restaurationer, barer og lignende at have åbent for mere end 100 mennesker indendørs nu. Flere steder er der dog fortsat åbent, da der er plads til færre end 100 mennesker.

Derfor anbefaler Sundhedstyrelsen også, at du ikke opholder dig på barer eller lignende, selvom det ikke overskrider grænsen på 100 mennesker.

Statsminister Mette Frederiksen sagde på et pressemøde søndag, at man overvejede at stramme yderligere op på reglerne, da mange danskere fortsat bevægede sig rundt offentligt. Du kan her følge med i B.T.s livedækning af coronavirussen for at få sidste nyt i udviklingen.

Kilde: coronasmitte.dk, Statsministeriet, Sundhedsstyrelsen