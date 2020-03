»Vi har flere hundrede forbi i døgnet.«

Sådan lyder det fra professor og overlæge Thomas Benfield på Hvidovre Hospital.

Han gæstede onsdag B.T.s Facebook Live-studie, hvor han fortalte, at hospitalet lige nu er presset på kapacitet.

»Det går stadigvæk, men vi har forrygende travlt. Vi ser især mange folk, der har været på skiferie,« siger han.

Professor, Overlæge, dr.med. Thomas Benfield under ebolaepidemien. Foto: Claus Bech Vis mere Professor, Overlæge, dr.med. Thomas Benfield under ebolaepidemien. Foto: Claus Bech

Hvidovre Hospital har på linje med andre danske hospitaler i Aarhus og Aalborg lavet et såkaldt drive-in-center, hvor man kan komme forbi og blive testet for coronavirus, hvis man er blevet henvist af sin praktiserende læge.

»Vi gør alt for at udvide kapaciteten. Vi har udvidet åbningstider og indkaldt ekstra personale. Men vi er ved at nå til et punkt, hvor vi ikke længere kan følge med,« sagde Thomas Benfield.

En læser ville vide, om det så betyder, at man vil lukke livsnødvendige afdelinger på sygehuse?

Til det svarede Thomas Benfield:

»Ja, det er en del af planerne. Hvis der er behov for det, så lukker vi afdelinger. Det kan være sygdomme, som er godartede, som kan udsættes til et andet tidspunkt, så vi kan få mere personale og plads.«

I Italien berettede italienske medier tirsdag, at de ikke længere kunne følge med på hospitalerne.

»Vi står snart i en situation, hvor vi må vælge, hvem vi skal behandle, og hvem vi ikke skal behandle. Som i enhver krig,« sagde lægen Christian Salaroli fra hospitalet i Bergamo i Norditalien til avisen Corriere della Sera.

Hospitalets kapacitet er imidlertid så belastet, ikke mindst med hensyn til antallet af respiratorer, at man allerede sorterer patienter fra.

Italien er det land i Europa, hvor folk lever længst, og der er mere end to millioner italienere over 85 år.

Det er samtidig en del af forklaringen på, at coronavirus er blevet så stor en trussel i landet, og at en sortering af patienterne er blevet påkrævet.

I videoen herover kan du se hele interviewet med Thomas Benfield.